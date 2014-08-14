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التربية والتعليم: تثبيت 85 ألف معلم.. وتنظيم رحلات طلابية لـ ” قناة السويس الجديدة “

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التربية والتعليم: تثبيت 85 ألف معلم.. وتنظيم رحلات طلابية لـ ” قناة السويس الجديدة “ التربية والتعليم: تثبيت 85 ألف معلم.. وتنظيم رحلات طلابية لـ ” قناة السويس الجديدة “

محمود أبو النصر

قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تمكنت من صرف 6.2 مليار جنيه كحافز كتابة للمعلمين، فضلًا عن تثبيت 85 ألف معلم في العمل، بعدما كانوا متطوعين أو عاملين بعقود مؤقتة .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بصراحة» المذاع عبر شاشة «التحرير»، مساء الأربعاء، أن الدولة ستدعم تدريب المعلمين والطلاب عن طريق 3 محاور، الأول يتمثل في التدريب على المناهج الجديدة، وتطبيق منهج القيم والأخلاق والمواطنة، واستخدام منهج «التفكير» المستحدث هذا العام.

وعن ماهية منهج «التفكير»، أوضح أن هذا المنهج سيتم تطبيقه بداية من العام المقبل على كافة المراحل التعليمية، مؤكدًا أنه يهدف إلى تحسين أسلوب التفكير لدى الطلاب، وحسن استغلاله بشكل علمي ومرتب.

وتابع: «استقدمنا مجموعة من المتخصصين لوضع المناهج الجديدة، وتم تغطية العديد من الأحداث الهامة مثل ثورتي يناير ويونيو، والانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي أتت بالرئيس عبد الفتاح رئيسًا».

ونظرًا لأهمية مشروع تطوير إقليم قناة السويس، أعلن وزير التربية والتعليم، عن تخصيص رحلات لكل الطلاب في كافة المراحل التعليمية، لموقع المشروع؛ من أجل متابعة سير العمل، ومشاهدة هذا المشروع الهام، على حد قوله.

 

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