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هبوط عضلة القلب يعجّل سن اليأس وشيخوخة الرجال

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هبوط عضلة القلب يعجّل سن اليأس وشيخوخة الرجال هبوط عضلة القلب يعجّل سن اليأس وشيخوخة الرجال

حذرت دراسة طبية من أن هبوط عضلة القلب بين الرجال يعجّل ببلوغهم سن اليأس، وظهور أعراض الشيخوخة عليهم.

وتوصل الباحثون إلى أن الرجال الذين يعانون من ضعف فى عضلة القلب ترتفع بينهم، بمعدل أربعة أضعاف فرص بلوغ مرحلة سن اليأس مبكرا، بالمقارنة بالرجال الذين يتمتعون بقلب سليم.

وأضح الباحثون أنه كلما تقدم الرجال فى العمر يصبحون أكثر عرضة للدخول فى مرحلة سن اليأس، والتى تتصف بتراجع مستوى هرمون "الأندروجين".

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال الذين يدخلون مرحلة اليأس يتعرضون لتراجع مستوى عدد من الهرمونات المهمة، مثل هرمون "التستيرون" الخاص بالذكورة، وهو ما يعرض لعدد من الأعراض المرضية الأخرى.

ودق الباحثون ناقوس الخطر من تزايد مخاطر الإصابة بهبوط فى عضلة القلب كلما تقدم الرجال فى العمر، فى الوقت الذى يسهم فيه نقص عدد من الهرمونات المهمة فى زيادة حدة هذه المشكلة.

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