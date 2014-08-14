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فيديو مسرب .. حفلة رقص لعساكر الجيش المصري داخل مركز تدريب

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فيديو مسرب .. حفلة رقص لعساكر الجيش المصري داخل مركز تدريب فيديو مسرب .. حفلة رقص لعساكر الجيش المصري داخل مركز تدريب

تداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع داخل أحد مراكز تدريب الجيش المصري، ويظهر خلاله عدد كبير من العساكر يرقصون على أنغام أغاني شعبية بمكبرات صوت «كانتين» المعسكر.
وقد سخر النشطاء من تغير عقيدة الجيش المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح ، فبعد قيامه بخبز كحك العيد، أصبح يتدرب على الرقص في مراكز التدريب، خاصة أن الفيديو جاء تزامناً مع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة .. شاهد الفيديو:

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