” مرسي ” يصاب بنوبة عصبية بعد مرافعة مبارك

ذكرت مصادر من داخل سجن برج العرب ان الرئيس المعزول محمد مرسي قد شاهد فعاليات محاكمة مبارك حيث تابع مرافعة العادلي ولم يعلق عليها .

ألي ان جاء مبارك وترافع عن نفسه بخطاب استطرد فيه انجازاته التاريخيه خلال حكمه لمصر ، وذكر المصدر ان في بادئ الجلسه بدا مرسي هادئا ليستمع الي مايدور اثناء الجلسه وفور انتهائها ورفع الجلسه بعد قرار المحكمه اصابه حاله هياج شديد .

وظل يردد " انا الرئيس الشرعي للبلاد ، هما ليه مش عاوزني اتكلم هما نسيوا مبارك عمل ايه في البلد !

اشمعنا هو والعادلي يتكلمو وانا بيحبسوني في قفص ازاز وبيقطعوا عليا الصوت "

وتم استدعاء طبيب السجن لمحاولة تهدئته .

شبكةعيونالإخبارية

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