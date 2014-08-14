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” مرسي ” يصاب بنوبة عصبية بعد مرافعة مبارك

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” مرسي ” يصاب بنوبة عصبية بعد مرافعة مبارك ” مرسي ” يصاب بنوبة عصبية بعد مرافعة مبارك

ذكرت مصادر من داخل سجن برج العرب ان الرئيس المعزول محمد مرسي قد شاهد فعاليات محاكمة مبارك حيث تابع مرافعة العادلي ولم يعلق عليها .

ألي ان جاء مبارك وترافع عن نفسه بخطاب استطرد فيه انجازاته التاريخيه خلال حكمه لمصر ، وذكر المصدر ان في بادئ الجلسه بدا مرسي هادئا ليستمع الي مايدور اثناء الجلسه وفور انتهائها ورفع الجلسه بعد قرار المحكمه اصابه حاله هياج شديد .

وظل يردد " انا الرئيس الشرعي للبلاد ، هما ليه مش عاوزني اتكلم هما نسيوا مبارك عمل ايه في البلد !

اشمعنا هو والعادلي يتكلمو وانا بيحبسوني في قفص ازاز وبيقطعوا عليا الصوت "

وتم استدعاء طبيب السجن لمحاولة تهدئته .

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