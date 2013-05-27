احصلي على عيون Kim Kardashian

تشتهر النَّجمة "كيم كاردشيان" بعيون جذَّابة تزداد سحراً وأنوثة مع كل إطلالة لها، حيث أنَّ ماكياجها الدُّخاني الأنيق كان ومازال وحياً للكثير من عشَّاق الماكياج والتَّجميل، وللحصول على أجمل عيون دخانيَّة كعيون "كاردشيان"، "سيِّدتي نت" يقدِّم لك خطوات بسيطة لإتقان الماكياج الدُّخاني على طريقة "كاردشيان".

بداية قومي بتجهيز الأدوات التجميليَّة التَّالية:

قلم العيون السَّميك.

آي لاينر.

ماسكارا.

قلم للعيون.

ظلٌّ أسود للعيون.

ظلٌّ بلون البشرة.

الخطوات:

1- بدايةً قومي بوضع ظلُّ العيون المنسجم مع لون بشرتك على جفنك العلويِّ بالكامل؛ حتَّى تبرزي عينيك.

2- ارسمي جفنك العلويّ بواسطة قلم العيون السَّميك، مع مزجه على ثنية العين؛ حتَّى يثبِّت ويكثِّف الظِّلال التي ستوضع فوقه.

3- والآن طبِّقي ظلَّ العيون الأسود على كامل الجفن العلويّ حتّى ثنية العين، وواصلي في وضع المزيد من طبقات الظِّل مع مزجها باستخدام فرشاة المزج؛ حتَّى تخلقي هالة حول العينين.

4- استخدمي فرشاةً رفيعةً لنشر الظِّل تحت العين للمسة دخانيَّة أكثر تأثيراً.

5- استعملي قلم العيون لتحديد الحافَّة الداخليَّة للعين، وكذلك لتحديد الخط تحت الرُّموش السفليَّة، ومن ثم ادمجي القلم مع الظِّل لخلق تأثير دخانيّ.

6- والآن استخدمي قلم الكحل السَّائل "الآي لاينر" لتحديد الجفن العلويّ.

7- وأخيراً قومي بتحديد رموشك بوضع طبقتين من الماسكارا.

ولعيون مطابقة لعيون كاردشيان، أضيفي الرُّموش الاصطناعيَّة الطَّويلة، ثمَّ عززيها بطبقتين من الماسكارا.