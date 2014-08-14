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عالم فلكي يتنبأ بحدوث أمر كارثي للكعبة الشريفة ويفجر مفاجأة عن دور السيسي في هذه الكارثة

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عالم فلكي يتنبأ بحدوث أمر كارثي للكعبة الشريفة ويفجر مفاجأة عن دور السيسي في هذه الكارثة عالم فلكي يتنبأ بحدوث أمر كارثي للكعبة الشريفة ويفجر مفاجأة عن دور السيسي في هذه الكارثة

صرح الدكتور أحمد شاهين العالم الفلكي المثير للجدل أن ثمة أحداث مثيرة ستشهدها الأمة العربية في المرحلة القادمة مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح هو من سيكون حامي حمى الخليج العربي على أثر تهديدات داعش المستمرة لمصر ودول الخليج.

 

كما ذكر شاهين بأن المشير السيسي سيكون حاميا لدولة الكويت من تهديدات داعش بالاستيلاء عليها، بعد ذلك سيحمي والكعبة المشرفة من هجمات صواريخ "سكود" الداعشية والتي على حسب نبوءات سابقة ستصل إلى الكعبة المشرفة.

وعلى حسب ما ذكر شاهين بأن السعودية والكعبة ستقع بالفعل تحت سيطرة داعش وأنهم سيقوموا بسلب الحجاج الوافدين إليها ويملئوها بالذهب، هذا بالإضافة إلى ذكره لآحد كنوز " ذو القرنين " المدفون أسفل الكعبة والذي يعد هدفا لليهود كما آشار إلى أن ذلك هو سر ناطحات السحاب وبرج الساعة حول الكعبة والحرم المكي واختيار اليهود للجزيرة العربية للاستقرار فيها.

الفلكي أحمد شاهين ذكر أن قوات داعش ستقوم بجمع الأحاديث النبوية الصحيحة وكتب الفقه وستقوم بحرقها داخل الكعبة وذلك أن ينجح في هزيمة عدد من الجيوش العربية من بينهم ، كما أكد بأن التنظيم سيستقر في منطقة الشام في الفترة المقبلة.

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