قريبًا.. الحرس الوطني سيشهد تطورًا نوعيًا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني في حديث ل"الرياض" فور وصوله عصر أمس "الثلاثاء" لمطار محافظة رفحاء بالمنطقة الشمالية لتفقد قوات الحرس الوطني أن هذه القوات موجودة في كل مكان وأين ما يكون الواجب فنحن موجودون،وحول الجديد في تطوير الحرس الوطني قال سموه: حقيقة نحن دائماً نسعى للتطوير ونسعى لما هو جديد وإن شاء الله ستشاهدون التطوير النوعي لقوات الحرس الوطني قريباً ..

هذا وقد وصل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لمطار محافظة رفحاء عصر أمس الأول، في زيارة تستمر لمدة يومين وكان في استقباله لدى وصوله أمير الفوج الثاني عشر برفحاء محمد بن عبدالله الفغم ومحافظ رفحاء بدر بن ابراهيم الهزاع وعدد من الأعيان وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وقد وصل في معية سموه معالي نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكرين.

وشرف الأمير متعب بن عبدالله في مقر إقامته في محافظة رفحاء مساء أمس الأول حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة زيارته المحافظة. وأعرب سمو وزير الحرس الوطني في مستهل الحفل عن سعادته الغامرة بزيارة محافظة رفحاء، وتحدث عما يربط أبناء الوطن من أواصر وصلات وثيقة، وعن اعتزاز الجميع بوطنيتهم وإخلاصهم الفعلي وحرصهم الكبير على جمع الكلمة ووحدة الصف والوقوف ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومقدراته ومكتسباته.

كما فتح الحوار لسمو الأمير متعب بن عبدالله مع أهالي محافظة رفحاء الذين عبروا عن سرورهم بزيارة سموه لرفحاء وعن اعتزازهم بوجود قوات الحرس الوطني في هذه المحافظة.

حضر حفل العشاء معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق فيصل بن عبدالعزيز بن لبدة، ومعالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ومحافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع، وأمراء الأفواج، ورؤساء الهيئات، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.