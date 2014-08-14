الجوازات توضح آلية استصدار الجواز السعودي وتجديده

قال مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات العقيد خالد الصيخان خلال الاحتفال بنشر خدمات المديرية العامة للجوازات الموجهة إلى الجمهور وذلك في المعرض المقام حالياً في فندق الفيصلية بالرياض أنه امتداد لتوجيهات سمو وزير الداخلية في المساهمة في نشر الخدمات الالكترونية والاكتفاء عن مراجعة المواطنين للإدارات الحكومية المراجعة التقليدية وامتداد للخدمات التي تم تدشينها سابقاً خلال السنتين الماضيتين من خدمات إصدار إقامة وتجديد إقامة وتصاريح سفر إلى أن وصلنا أخيراً من لدن سمو سيدي وزير الداخلية بتدشين إصدار الجواز السعودي الكترونياً متكامل مع إيصاله بالبريد.

وزاد: تم لفضل الله التوصل إلى الخطوة الأخرى المكملة لما سبق من تدشين وهي تجديد الجواز السعودي لينقسم إلى قسمين جزء ينفذ من المواطن في منزله إلكترونياً متكامل عبر حسابه من أبشر يتم قبول جميع التعهدات والطلبات الموجودة عليه والاطلاع على البيانات والصورة والاسم المدون باللغة الانجليزية ثم قبول الخدمة ويتم تنفيذها في إدارات الجوازات. ويضيف: "الحضور فقط من المواطنين بدون موعد إلكتروني مسبق لاستلام الوثيقة الجديدة بعد مطابقة الوثيقة القديمة لنتمكن من ذلك انجاز على الأقل نصف الخدمة إلكترونياً حتى نتوصل إلى خدمة الكترونية متكاملة بما فيها إيصال الجواز الجديد والقديم إلى منازلهم عبر البريد السعودي".

وعن آلية التعاون بين البريد السعودي والمديرية العامة للجوازات في مختلف مناطق المملكة، قال العميد الصيخان هناك معاهدة مكتملة مع البريد السعودي لإيصال الوثائق جملة إلى المواطنين وكانت المبادرة من المديرية العامة للجوازات لجاهزيتها إلكترونياً بالربط الالكتروني بمساعدة مركز المعلومات الوطني المركز التقني المسؤول في وزارة الداخلية مع البريد السعودي لتتم العملية إلكترونياً متكاملة يتطلب فيها فقط على المواطنين الاشتراك عن طريق واصل إلكترونياً وهو إشتراك مجاني ثم الخطوة الأخرى الدخول على حسابه في أبشر ليتم تنفيذ العملية إلكترونياً متكاملة ويتم تبادل المعلومة إلكترونياً بين البريد السعودي ووزارة الداخلية لمعرفة البيانات الكاملة للمواطن ومعرفة موقعه ووسيلة اتصاله ليتم تنفيذ الخدمة جملة وتفصيلاً في مواقع المديرية العامة للجوازات وتغلف بمظروف مخصص لهذه الخدمة ليواكب هذه الخدمة الجميلة التي تصل إلى المواطنين ثم تسلم للبريد السعودي وتقرأ إلكترونياً للاستدلال بموجبها على هوية المواطن ورقم الاتصال والموقع ويتم تسليمها خلال 24 ساعة مضمنة المعاهدة الرئيسية جميع الإجراءات التي تضمن وصول الوثيقة إلى المواطن.

وفي حال حصلت عملية فقدان لا سمح الله فإن هناك آلية للتعامل مع الفقدان لإصدار وثيقة أخرى للمواطن تتحملها المعاهدة جملة وتفصيلاً بمباركة من البريد السعودي تجاوزاً عن ما تم تنفيذه سابقاً.