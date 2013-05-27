أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

زيتك العطريّ من صنع يديك

Google+ Print
زيتك العطريّ من صنع يديك زيتك العطريّ من صنع يديك

عند تحضير الكريمات والمستحضرات المختلفة أو عند تدليك أو تعطير الجسم، نجد أنَّ أهم مكوِّن للقيام بتلك الأمور هو الزَّيت العطريّ أو ما يعرف بهرمون النَّبات، فما هو الزَّيت العطريّ؟
الزَّيت العطريّ :( Aromatic Oils )هو سائل نباتيّ مركَّز بمثابة روح أو جوهر النَّبات، وهو زيت يُستخلص من زهور أو أوراق أو جذور بعض النَّباتات، ومن أشهرها الياسمين، والورد، واللافندر، والريحان، والبابونج، والنعناع، والكافور.
تتميَّز الزُّيوت العطريَّة بفوائد كبيرة تجمع بين التدواي من بعض الأمراض والعناية بالبشرة وترطيبها، إضافةً إلى صنع العديد من مستحضرات التَّجميل والعناية بالبشرة، كما أنَّ الزُّيوت العطريَّة تعتبر الأساس في تدليك الجسم وتعطيره.
ولأنَّ معظم الزُّيوت العطريَّة الأصليَّة مرتفعة الثَّمن، "سيِّدتي نت" يقدِّم لك طريقةً سهلة وغير مكلفة لتعطير جسمك عن طريق صنع الزَّيت العطريّ المفضَّل لديك في منزلك، وهذه الطَّريقة تتمثَّل في ما يلي:
1. أحضري النَّبات المفضَّل لديك وقطِّعيه إلى أجزاء صغيرة.
ننصحك باختيار اللافندر فهو قادر على تعطير جسمك برائحة فوَّاحة وجذَّابة.
2. قومي بفرم النَّبات جيدًا، وضعيه في زيت نباتيّ، مثل: زيت عباد الشمس.
3. سخِّني الخليط على نار هادئة.
4. سيقوم زيت عباد الشمس على امتصاص الزَّيت العطريّ من النَّبات.
5. صفِّي أجزاء الزُّهور أو الأوراق في وعاء، ثم أعيدي وضع زهور أو أوراق جديدة مع استمرار التَّسخين الهادئ.
6. والآن تمتَّعي بتدليك أو تعطير كامل الجسم بواسطة زيتك العطريّ المنزليّ الخاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي