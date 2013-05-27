زيتك العطريّ من صنع يديك

عند تحضير الكريمات والمستحضرات المختلفة أو عند تدليك أو تعطير الجسم، نجد أنَّ أهم مكوِّن للقيام بتلك الأمور هو الزَّيت العطريّ أو ما يعرف بهرمون النَّبات، فما هو الزَّيت العطريّ؟

الزَّيت العطريّ :( Aromatic Oils )هو سائل نباتيّ مركَّز بمثابة روح أو جوهر النَّبات، وهو زيت يُستخلص من زهور أو أوراق أو جذور بعض النَّباتات، ومن أشهرها الياسمين، والورد، واللافندر، والريحان، والبابونج، والنعناع، والكافور.

تتميَّز الزُّيوت العطريَّة بفوائد كبيرة تجمع بين التدواي من بعض الأمراض والعناية بالبشرة وترطيبها، إضافةً إلى صنع العديد من مستحضرات التَّجميل والعناية بالبشرة، كما أنَّ الزُّيوت العطريَّة تعتبر الأساس في تدليك الجسم وتعطيره.

ولأنَّ معظم الزُّيوت العطريَّة الأصليَّة مرتفعة الثَّمن، "سيِّدتي نت" يقدِّم لك طريقةً سهلة وغير مكلفة لتعطير جسمك عن طريق صنع الزَّيت العطريّ المفضَّل لديك في منزلك، وهذه الطَّريقة تتمثَّل في ما يلي:

1. أحضري النَّبات المفضَّل لديك وقطِّعيه إلى أجزاء صغيرة.

ننصحك باختيار اللافندر فهو قادر على تعطير جسمك برائحة فوَّاحة وجذَّابة.

2. قومي بفرم النَّبات جيدًا، وضعيه في زيت نباتيّ، مثل: زيت عباد الشمس.

3. سخِّني الخليط على نار هادئة.

4. سيقوم زيت عباد الشمس على امتصاص الزَّيت العطريّ من النَّبات.

5. صفِّي أجزاء الزُّهور أو الأوراق في وعاء، ثم أعيدي وضع زهور أو أوراق جديدة مع استمرار التَّسخين الهادئ.

6. والآن تمتَّعي بتدليك أو تعطير كامل الجسم بواسطة زيتك العطريّ المنزليّ الخاص.