فقيه قانونى: إجراء الاستماع إلى مبارك هو “أمر مشروع” في كل المحاكمات

قال عاطف المناوى الفقية القانونى :” إن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يتطرق أثناء دفاعه عن نفسه إلى الاتهامات المنسوبة إليه ، بل كان هدفه الوحيد الدفاع عن إنجازاته وتاريخه أمام المصريين ، ولذلك فهو لم يضف جديداً تلجأ له هيئة المحكمة عند إصدارها للحكم النهائي المقرر إعلانه في 27 سبتمبر المقبل ” .

وأضاف المناوى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء ، أن المتهم في المحكمة الأمين عليه قاضيه وليس محاميه ، مشيراً إلى أن القانون يحرم على القاضي استجواب المتهم أثناء تعقيبه إلا إذا سمح المتهم ، لافتاً إلى أن القاضي الوحيد الذي له حق تقييم تعقيب المتهم .

وأشار المناوى إلى أن مبارك لم يحاول استعطاف هيئة المحكمة من خلال خطابه الذى ألقاه في الجلسة ، ولكنه كان يوجه حديثه إلى الشارع المصري ، موضحاً أن هناك قواعد معينة تقول إن المرافعة تبدأ بالنيابة العامة ثم المدعى بالحق المدنى ثم محامى المتهم والمتهم يكون آخر من يتكلم ، معتبراً سماح المسشار محمود كامل الرشيدى رئيس المحكمة للمتهمين بالتعقيب إجراء صحيح ، قائلا : ثورة يناير ثورة شعب لكن هناك من انقض عليها وسرقها .