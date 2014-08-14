أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فقيه قانونى: إجراء الاستماع إلى مبارك هو “أمر مشروع” في كل المحاكمات

Google+ Print
فقيه قانونى: إجراء الاستماع إلى مبارك هو “أمر مشروع” في كل المحاكمات فقيه قانونى: إجراء الاستماع إلى مبارك هو “أمر مشروع” في كل المحاكمات

قال عاطف المناوى الفقية القانونى :” إن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يتطرق أثناء دفاعه عن نفسه إلى الاتهامات المنسوبة إليه ، بل كان هدفه الوحيد الدفاع عن إنجازاته وتاريخه أمام المصريين ، ولذلك فهو لم يضف جديداً تلجأ له هيئة المحكمة عند إصدارها للحكم النهائي المقرر إعلانه في 27 سبتمبر المقبل ” .

وأضاف المناوى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء ، أن المتهم في المحكمة الأمين عليه قاضيه وليس محاميه ، مشيراً إلى أن القانون يحرم على القاضي استجواب المتهم أثناء تعقيبه إلا إذا سمح المتهم ، لافتاً إلى أن القاضي الوحيد الذي له حق تقييم تعقيب المتهم .

وأشار المناوى إلى أن مبارك لم يحاول استعطاف هيئة المحكمة من خلال خطابه الذى ألقاه في الجلسة ، ولكنه كان يوجه حديثه إلى الشارع المصري ، موضحاً أن هناك قواعد معينة تقول إن المرافعة تبدأ بالنيابة العامة ثم المدعى بالحق المدنى ثم محامى المتهم والمتهم يكون آخر من يتكلم ، معتبراً سماح المسشار محمود كامل الرشيدى رئيس المحكمة للمتهمين بالتعقيب إجراء صحيح ، قائلا : ثورة يناير ثورة شعب لكن هناك من انقض عليها وسرقها .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا