إبنة روبين ويليامز تثور بعد نشر صور مزيفة لوالدها

أعربت Zelda Williams إبنة النجم الراحل Robin Williams عن غضبها بسبب محاولة البعض تشويه صورة والدها أمام جمهوره ومحبيه، ونشرهم بعض الصور لشخص مجهول الهوية، على أنها جثة الممثل Robin.

وناشدت Zelda أكثر من 169000 متتبع على مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبة إياهم بملاحقة الفاعل من دون مشاهدة الصور، وبالفعل نجحت وتمكنت من إغلاق الصفحات المسؤولة عن نشر الصور المزيفة.

وقد سارع متتبعي Zelda و Robin بتقديم الدعم الكامل لها، وهي بدورها شكرت الجميع وأخبرتهم أنها ستغيب لفترة عن الفايسبوك والإنتسغرام والتويتر حتى تتجاوز هذه الفترة العصيبة.

وكشفت صحيفة الدايلي مايل البريطانية أن أحد مستخدمي التويتر وصف Zelda Williams بالمريضة النفسية ونشر تغريدة عن هذا الموضوع، فإنزعجت الأخيرة وقالت إنها ستغلق حسابها على موقع تويتر للأبد.

وفي هذا الإطار، تمنت Williams البالغة من العمر 25 عاماً، على الجميع أن يحترموا خصوصيتها في هذه الايام الصعبة وان لا يستغلوا حزنها من أجل الترويج لأمور لا أساس لها.

يشار إلى أن النجم الكوميدي Robin Willimas فارق الحياة قبل امس، ورجح العديد أن يكون قد إنتحر، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه قضى إختناقاً.

هكدا أنهى روبن ويليامز حياته

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