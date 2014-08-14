لطيفة في إجازة صيفية في الساحل الشمالي

قررت الفنانة لطيفة أن تقضي إجازة صيفية في منطقة "بورتو مارينا"؛ وذلك بسرية تامة. ومن المقرّر أن تتواجد هناك لمدة أسبوع في منطقة "هيسيندا"، قبل سفرها إلى دبي لارتباطها بحضور افتتاح منتدى ثقافي هناك.

ويُشار إلى أن هذه المرة هي الأولى منذ أربعة أعوام التي تحرص خلالها لطيفة على قضاء عطلة الصيف في مصر.

لطيفة استغلّت تواجدها في الساحل لتقرأ مسلسلاً درامياً قد تعود به إلى الساحة الدرامية خلال عام 2015.



