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لطيفة في إجازة صيفية في الساحل الشمالي

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لطيفة في إجازة صيفية في الساحل الشمالي لطيفة في إجازة صيفية في الساحل الشمالي

الأربعاء 13-08-2014 22:54

قررت الفنانة لطيفة أن تقضي إجازة صيفية في منطقة "بورتو مارينا"؛ وذلك بسرية تامة. ومن المقرّر أن تتواجد هناك لمدة أسبوع في منطقة "هيسيندا"، قبل سفرها إلى دبي لارتباطها بحضور افتتاح منتدى ثقافي هناك.

ويُشار إلى أن هذه المرة هي الأولى منذ أربعة أعوام التي تحرص خلالها لطيفة على قضاء عطلة الصيف في .

لطيفة استغلّت تواجدها في الساحل لتقرأ مسلسلاً درامياً قد تعود به إلى الساحة الدرامية خلال عام 2015.

 

 


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