زوجة سعيد صالح تخرج عن صمتها فما هي الرسالة التي وجهتها إليه؟

خرجت زوجة الفنان سعيد صالح عن صمتها للمرة الأولى منذ وفاة الفنان الكوميدي، ويبدو أنّها حاولت الرد على اتهامات هند إبنة زوجها، التي أشارت بشكل ضمني من خلال موقع "فيس بوك" أنّها تتعرض لإهانة وظلم ولم تجد من يقف بجوارها بعد رحيله.

فكتبت زوجة الفنان التالي: "وانت معايا بتحمل عشانك كل ظلم الناس والدنيا وأنت معايا كنت عمرك ما تسمح لحد يجرئ على ظلمي واهانتي وأنت معايا كانت الحياة ليها معنى وحياتي ليها معنى لكن خلاص بعد رحيلك رحلت معاك السعادة والفرح والأمل رحلت معاك كل حاجه حلوه ما بقاش غير دموعي وحزني على فراقك وعذابي هما دول بس اللي بقو مني من بعدك ووجودك كل يوم فى أحلامي بيحسسني دايماً بأنك هنا بحبك لحد ما أموت يا أغلى من نفسي".