هل ستشارك خولة مجاهد في ملحمة كاظم الساهر؟

بعد موجة ردود الأفعال السلبية التي تلت الملحمة المغربية بمجرد صدورها منذ أيام تحت إشراف كاتب الكلمات الكويتي مصعب العنيزي، قرّر القيصر كاظم الساهر الإعداد لملحمة فنية مغربية جديدة، سيشرف شخصياً على ألحانها وكتابة كلماتها، فيما سيشارك في أدائها عدد كبير من الفنانين والمطربين المغاربة.

وتضم الملحمة كل من النجوم: الفنانة لطيفة رأفت، والموسيقار الكبير عبد الوهاب الدكالي، والفنانة الصحراوية سعيدة شريف، والموسيقار نعمان لحلو وآخرين.

ومن المتوقع أن يطلق القيصر ملحمته بالتزامن مع ذكرى المسيرة الخضراء أي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه الملحمة من أجل إرضاء الجماهير المغربية، التي انتقدت بشدة عمل العنيزي الذي صدر منذ أسبوعين، والذي يحمل عنوان المغرب المُشرق. كما يتساءل المتتبعون عن حضور خولة مجاهد التي لم تكن محظوظة بالغناء مع قيصر الأغنية في مهرجان موازين، حيث استغرب هو نفسه أمام الملأ لماذا لم تبرمج خولة معه في الحفل، ووعد أنها ستغني معه في حفل آخر بفاس بمهرجان الموسيقى الروحية، لكن ذلك لم يحصل.

"سيدتي نت" اتصلت بخولة وسألها عن غياب اسمها ضمن المشاركين في الملحمة، فقالت: "لم يتصل بي كاظم لحد الآن لكن الوقت ما يزال مبكراً، وأنا يشرّفني دائماً أن أكون مع القيصر وأن أغني له و معه أغنية لبلدي".