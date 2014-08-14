هل غضبت أمل بوشوشة من انضمام نسرين طافش للإخوة؟

أعربت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن استيائها من الشائعات التي نشرت وجود خلافات بينها وبين كل من الفنانتين السورية نسرين طافش واللبنانية نادين الراسي.

وقالت بوشوشة في تصريحاتها لبرنامج "ShowBiz"، الذي يُعرض على قناة روتانا مصرية، إنّ كلّ ما يقال في هذا الشأن مجرد شائعات، وأضافت أن هذا شيء اعتادت عليه، موضحةً أنّ كل فنان مسؤول عن دوره، كما نفت ما قيل عن امتعاضها من دخول الممثلة نسرين طافش لأسرة مسلسل "الإخوة".

وعن الهجوم الذي تناول عدم قدرتها على تحمّل مسؤولية الوقوف أمام فنان بقدر تيم حسن وأن أدائها لم يكن على ما يرام، قالت أمل إنّها أدّت دورها بالشكل المطلوب، ولا ترى أي صحة في هذا الكلام على الإطلاق.

أمّا بشأن مشاريعها الجديدة، فقد أفصحت الفنانة الجزائرية عن الإنتهاء من تصوير مسلسل "الإخوة" منذ فترة قصيرة لأنّه مسلسل طويل، وتمضي حالياً فترة نقاهة وحيدة ومع عائلتها.

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