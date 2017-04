Guardians of the Galaxy صامد عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي دخول فيلم Lucy حيث حصد 21 مليون دولار، وبقي الفيلم الكوري الجنوبي Roaring Currents في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 26.5 مليون دولار، ودخل فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 28.6 مليون دولار، وبقي فيلم Dawn of the Planet of the Apes في المرتبة الثانية مع 29.5 مليون دولار وتمكن فيلم Guardians of the Galaxy من الصمود في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي حيث حصد 40.1 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Lucy من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 9.4 مليون دولار، ودخل فيلم The Hundred-Foot Journey في المرتبة الرابعة حيث جمع 10.9 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Into The Storm في المرتبة الثالثة حيث حصد 17.3 مليون دولار وتراجع فيلم Guardians of the Galaxy الى المرتبة الثانية مع 42.1 مليون دولار، ودخل فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 65.5 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Transformers: Age of Extinction من المرتبة الأولى الى الخامسة مع 4225 مشاهد، وتراجع فيلم Sex Tape الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 5899 شخص، وبقي فيلم Step Up: All In في المرتبة الثالثة مع 6001 مشاهد، ودخل فيلم The Expendables 3 في المرتبة الثانية مع 14464 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Hercules مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 17332 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Step Up: All In الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 15794 مشاهد، وتراجع فيلم "صنع في مصر" الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 17422 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Transformers: Age of Extinction من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 32008 شخص، وبقي فيلم Dawn of the Planet of the Apes في المرتبة الثانية مع 39659 مشاهد ودخل فيلم Lucy مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 101876 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة بقاء فيلم "عنتر وبيسة" حيث حصد 2 مليون و 728 ألف جنيه، وصمد فيلم "جوازة ميري" في المرتبة الرابعة مع 6 مليون و 512 ألف جنيه، وتراجع فيلم "صنع في مصر" من المرتبة الثانية الى الثالثة بعد أن حصد 7 مليون و 144 ألف جنيه، وتقدم فيلم "الفيل الأزرق" الى المرتبة الثانية مع 10 مليون و 728 ألف جنيه وتصدر فيلم "الحرب العالمية الثالثة" المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حصد 12 مليون و 991 ألف جنيه.