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فيديو.. عمرو مصطفى يكشف كواليس زيارته الأخيرة إلى مبارك

  • مصر
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كشف الفنان عمرو مصطفى، مساء الأربعاء، تفاصيل زيارته الأخيرة إلى الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

وقال «مصطفى»، في حلقة برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إنه زار مبارك في ثاني أيام عيد الفطر الماضي.

وعن كواليس الحوار، الذي دار بينهما، أوضح: «تاني يوم العيد رحت عيدت عليه، وقال لي خلي بالك من ، وحاول تعمل أغاني عشان قناة السويس، وقال لي أنت حربك مزيكتك، وبيقول لي اعمل وحرك الناس بأغاني تخليهم يشتغلوا».

وطالب «مصطفى» بمحاكمة الذين يقولون عن مبارك إنه «مخلوع»، موجهًا حديثه لهم: «مخلوع في عينك».

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