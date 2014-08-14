بالصور .. مدير أمن الوادي الجديد يصدق على تفاصيل الحركة لتنقلات ضباط الشرطة بالمديرية‎

صدق اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد علي تفاصيل الحركة لتنقلات ضباط الشرطة بالمديرية .

وننشر تفاصيل الحركة وبالأسماء والرتب والمناصب هي : اللواء محمود مصطفي حسين ابراهيم – مساعد مدير الامن لفرقة الامن بمركز الداخلة واللواء اشرف محمد السيد ابو زيد مساعد مدير الامن لمركز الفرافرة و اللواء هشام ابراهيم سيف الله المانسترلي مساعد مدير الامن لمركزي الخارجة وباريس و العميد صبري احمد غازي مدير ادارة البحث الجنائي والعقيد محمودمحمد احمد حسين حجاب مفتش مباحث بقسم المباحث الجنائية والعقيد حسام الدين السيد امين عمارة مفتش مباحث بالمديرية والعميد ايمن ابراهيم محمد حنفي مامور قسم الخارجة ، العميد جمال احمد ابراهيم ابراهيم مدير ادارة المرور و العقيد محمد عبد الحميد محمد عامر نائب مامور قسم الخارجة والعقيد محمد سمير سعيد مدير ادارة التفتيش والتخطيط والشئون القانون و العقيد جمال كامل امام السيد رئيس قسم شئون الافراد والعقيد احمد عبد الفتاح مهدي مدير الحماية المدنية والعقيد ايمن محمد محمود اسماعيل رئيس قسم شئون الضباط والعقيد عصام محمود مهني رئيس مباحث المديرية والمقدم علي سعيد علي عاصي رئيس مباحث الداخلة والرائد احمد سيد شوقي رئيس قسم التحريات والنقيب هاني علي محمد فرحات رئيس مباحث الترحيلات و المقدم حسام معوض الجداوي رئيس قسم المرافق وشرطة البئية .

والمقدم احمد عدلي احمد السبيلي وكيل ادارة النجدة والمقدم وائل نور الدين انور مفتش شرطة بقسم الخارجة والمقدم سامح السيد محمود ضابط بادارة الترحيلات والرائد ايمن حسن محمد رئيس قسم الاطفاء بالحماية المدنية والنقيب احمد حاتم عبد المقصود ضابط بقسم الخارجة والنقيب ابراهيم عادل السعيد ضابط بقسم الخارجة والنقيب احمد محمد احمد عبد الرؤوف ضابط بقسم شرطة باريس والنقيب علاء محسن حسين قاميش ضابط بمركز باريس والنقيب احمد محمد عبد الحميد ضابط بمركز شرطة باريس و النقيب دياب مجدي صلاح ضابط بمركز شرطة الفرافرة والنقيب عمرو خالد حسين ضابط بمركز شرطة الفرافرة و ملازم اول السيد غنيمي محمد الشرقاوي ضابط بشرطة النجدة . ملازم اول عبد الفتاح فاروق عبد الفتاح رئيس مباحث قوات الامن وملازم اول محمود جمال محمود ضابط بوحدة مباحث شرطة بلاط و ملازم اول محمد احمد عبد الفتاح ضابط بمباحث قسم شرطة بلاط والملازم اول محمد عبد الله علي ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة باريس والملازم اول احمد علي احمد ضابط بوحدة المعلومات الجنائية والملازم اول احمد محمد طارق حسن ضابط بوحدة مباحث الخارجة .

العميد محمد جمال احمد مامور قسم الفرافرة والعقيد يوسف شاكر حبيب رئيس قسم المركبات والعقيد اشرف احمد طه مدير الشكاوي والتحقيقات والعلاقات العامة وامن المديرية والعقيد محمد فريد عبد الحميد مدير شئون الخدمة والعقيد اشرف جبري بدير مأمور شرطة بلاط والمقدم جمال حسن مرسي نائب مركز شرطة الفرافرة والمقدم اسامة يوسف عبد العزيز نائب مامور مركز شرطة الداخلة و المقدم حسين فوزي عبد الفتاح الجندي مأمور مركز شرطة باريس والمقدم محمد عبد المنعم محمد نائب مامور مركز شرطة باريس ورائد امير احمد محمد ضابط بادارة الترحيلات والرائد حافظ عبد المعز سليم رئيس قسم الاسلحة والذخائر والنقيب اسلام محمد مهران مدير نادي الشرطة وملازم اول مصطفي عطية عبد المجيد ضابط بقسم شرطة باريس والنقيب مايكل عصام شحاتة بادرة تأمين الطرق والنقيب شادي احمد عبد الحميد مامور السجن العسكري بقوات الامن والملازم اول احمد متولي احمد عويس رئيس وحدة العلاقات بقسم شرطة الفرافرة والملازم اول منصور عبد الحميد منصور رئيس وحدة العلاقات بقسم شرطة الخارجة والملازم اول احمد ممدوح سيد زوام رئيس وحدة العلاقات بقسم شرطة بلاط وملازم اول ابراهيم السيد المزين ضابط بقسم التوريدات والملازم اول وليد مسعد محمد غنيمي ضابط بعلاقات قسم شرطة باريس والملازم اول يوسف السيد عبد الهادي ضابط بمركز شرطة الفرافرة والملازم اول سيد يوسف عبد الفتاح ابراهيم رئيس وحدة علاقات بمركز شرطة الداخلة . المقدم سماحة عبد الرحمن السيد رئيس مباحث المرور والرائد ايمن المنشاوي رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة .

والنقيب شادي عبد الوهاب رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة والنقيب احمد ناجي انور حسن رئيس مباحث مكافحة الاداب والنقيب وحيد مجدي قنديل رئيس مباحث قسم الفرافرة والنقيب عمرو محمد محفوظ حشاد ضابط بوحدة مباحث قسم الداخلة والنقيب محمد عبد الله حسن معاون مباحث قسم الخارجة والنقيب محمود محمد نصر رئيس قسم مباحث الاموال العامة والنقيب احمد مصطفي نصر رئيس مباحث قسم مكافحة المخدرات والنقيب عمروعاصم عفيفي علي ضابط بوحدة مباحث قسم الفرافرة والنقيب احمد عبد الناصر شكل بوحدة مباحث قسم شرطة الداخلة والنقيب محمد مختار عبد الله اسماعيل ضابط بقسم العمليات بمباحث المديرية والملازم اول عمر سعيد امين رئيس مباحث قسم المصنفات وملازم اول ابراهيم سيد احمد ضابط بمباحث قسم باريس وملازم اول احمد مهيب محمد ضابط بوحدة مباحث قسم الداخلة والملازم اول احمد ممدوح محمد الكتاتني ضابط بقسم الرعاية اللاحقة والملازم اول محمد عبد القوي محمد رئيس قسم المعلومات الجنائية بالمديرية والملازم اول زياد محمود سيد بخيت ضابط بوحدة مباحث قسم الخارجة وملازم اول عمرو سعودي حامد ضابط مباحث بنقطة شرطة غرب الموهوب بمركز شرطة الداخلة وملازم اول احمد رشاد محمد ضابط بوحدة مباحث شرطة بلاط وملازم اول عمر علي صبري احمد ضابط بقسم تنفيذ الاحكام وملازم اول محمد اشرف احمد ضابط بوحدة مباحث قسم الخارجة وملازم اول محمود عمر اسماعيل ضابط بوحدة قسم شرطة الخارجة.