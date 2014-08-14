تعرض عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس لسقوط قذائف صاروخية

تعرضت عدة أحياء سكنية بمدينة طرابلس مساء أمس الأربعاء لسقوط قذائف صاروخية اسفرت حسب الأنباء الأولية عن احداث أضرار جسيمة بعدد من المنازل والسيارات .

وذكرت وكالة الانباء الليبية نقلا عن شهود عيان ، أن قذائفا صاروخية سقطت قبل قليل على احياء أبوسليم وزاوية الدهماني ، وشارع السيدي ، مما تسبب في اضرارا جسيمة تمثلت في تهشم عدد من السيارات التي كانت متوقفة بالمكان وتساقط بعص الاسقف وزجاج النوافذ بالمباني المجاورة .

وأوضح الشهود أن قذيفتين سقطتا بشارع السيدي بالقرب من مستشفي شارع الزواية أحداها لم تنفجر ، فيما سقطت ثلاث قذائف بمنطقة أبوسليم أحداها في موقف السيارات بالمجمع الصحي ابوسليم ، والثانية بجانب مسجد حمزة ، والثالثة في العمارات المجاورة لمصنع البيبسي ، كما سقط صاروخ أخر بمنطقة زاوية الدهماني .

يشار الى أن مدينة طرابلس تشهد بين الحين والاخر اشتباكات متقطعة تتسبب في سقوط قذائف على عدد من الاحياء السكنية تتبادل الأطراف الاتهامات بشأنها.

> أ ش أ