«محمد بن راشد للإسكان» تسلم 141 مليون درهم إلى 385 مقاولاً

انتهت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من المرحلة الثانية من عملية تحويل دفعات قروض بناء المساكن إلى المستفيدين مباشرة في حساباتهم البنكية باستخدام خاصية التحويل البنكي المباشر من دون الحاجة إلى اصدار شيكات شريطة توفر رقم الحساب البنكي للعميل والذي يوضح رقم «IBAN» وهو الرمز الموحد للحساب البنكي الذي تتعامل به جميع البنوك في الدولة، اذ بلغ عدد المقاولين المستفيدين من الدفعات المحولة خلال النصف الاول من العام الحالي 385 مقاولاً وبلغت قيمة الدفعات 141 مليونا و688 ألف درهم.

وقال محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في المؤسسة لـ«البيان»: إن المرحلة الثانية انتهت منها المؤسسة أواخر الربع الثاني من العام الحالي، وإن المؤسسة كانت قد اعتمدت في المرحلة الاولى تحويل دفعات المقاولين والاستشاريين إلى حساباتهم البنكية مباشرة بنفس الطريقة، مما وفر على المؤسسة استقبال المراجعين ومندوبي هذه الشركات. كما وفر على الشركات الحاجة إلى الانتقال إلى مبنى المؤسسة لاستلام شيكاتهم، وذلك بالاتفاق معهم ورقيا باستخدام نماذج قاموا بتعبئتها واعتمادها من المخولين لديهم.

وأوضح أنه تم في المرحلة الثانية اضافة المستفيدين من الافراد، بحيث يتم تحويل الدفعات إلى حساباتهم البنكية الكترونيا في حالة قيامهم بسداد هذه الدفعات إلى المقاولين وحصولهم على ما يثبت ذلك منهم، مشيرا إلى أن المؤسسة غطت في المرحلة الاولى المقاولين والاستشاريين، بينما في المرحلة الثانية استهدفت المستفيدين أو الملاك بالاتفاق معهم وأعطتهم حرية الاختيار بين استلام الشيكات وبين تحويل الدفعات إلى حساباتهم البنكية مباشرة ويتوقع ان يختار معظمهم عملية التحويل الالكتروني.

ولفت إلى أن فريق عمل ادارة الشؤون المالية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حصل على جائزة من مجموعة دبي للجودة في فئة تطوير اجراءات التحسين عن خدمة الدفعات الالكترونية للمقاولين في نوفمبر 2013، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت منذ منتصف العام الماضي بتحويل جميع الدفعات للمقاولين والاستشاريين الكترونيا.