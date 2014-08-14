تفاهم بين «التعليم العالي» و«حماية اللغة» لتعزيز الهوية الوطنية

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تفاهم مع جمعية حماية اللغة العربية، في إطار جهودها لتعزيز الهوية الوطنية، حيث يهدف الطرفان إلى دعم كل ما من شأنه ترسيخ التواصل باللغة العربية والإعلاء من شأنها.

أنشطة دورية

وبموجب المذكرة قام الطرفان بتعيين مسؤولين ينوبون عنهم في حال الاتفاق على تنفيذ مبادرات وأنشطة دورية مشتركة، إضافة إلى إعداد الخطط اللازمة وتشكيل فرق عمل للتنفيذ.

وقع الاتفاقية سيف راشد المزروعي وكيل وزارة التعليم العالي للخدمات المؤسسية والمساندة وبلال البدور رئيس جمعية حماية اللغة العربية، وستقوم الوزارة والجمعية بإعداد حملات توعوية تهدف إلى تعزيز التواصل باللغة العربية، والعمل على تبادل المعرفة والخبرات التدريبية بينهما، وتشجيع عقد المؤتمرات، وإقامة المعارض الخاصة التي من شأنها إنجاح هدف هذه المبادرات، وسيدرج الطرفان شعار كل منهما إضافة إلى الروابط الخاصة بهما على الموقع الإلكتروني للطرف الآخر.

اعتماد لغة الضاد

وتنفيذاً لبنود الاتفاقية ستقوم الوزارة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 21/2 لسنة 2008 الذي ينص على «اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في جميع أعمال ومكاتبات ومخاطبات جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في جميع إمارات الدولة»، وستعمل الوزارة على التأكد من سلامة المطبوعات والمنشورات الصادرة عنها أو أي جهة مستقلة تعمل تحت مظلتها، كذلك ستشجع الوزارة موظفيها كافة على الانخراط بالأعمال التطوعية لخدمة اللغة العربية، كما ستعمل الوزارة على إطلاق مبادرات لتعليم اللغة العربية للموظفين الناطقين بغيرها.

حملات توعية

وعلى صعيد جهود الوزارة تجاه الجمعية ستقدم الدعم الكامل لها من خلال إنجاح الحملات التوعوية التي تطلقها الجمعية لتعريف الجمهور بمبادرة حماية اللغة العربية، كذلك ستساهم الوزارة بكافة الأنشطة التي ستقيمها الجمعية، وتحفيز باقي مؤسسات المجتمع على بناء شراكة مماثلة معها.

ورش لموظفي الوزارة

اختتم مركز خدمة المتعاملين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أبوظبي ودبي عدداً من ورش العمل التي تضمنت عروض تقديم خاصة بخدمات الإدارات والخدمات وآلية تقديم الخدمة وكيفية التعامل مع استفسارات المتعامل عن هذه الخدمات.

وقالت بدرية النوفلي مدير مركز خدمة المتعاملين بالإنابة التي أشرفت على هذه الورش بالتعاون مع القيادة العليا ومديري الإدارات إن المركز انتهى من ورشة «خدمات هيئة الاعتماد الأكاديمي» و«خدمات البحث العلمي» و«خدمات إدارة معادلة الشهادات».

وأضافت أنه سيتم تكريم الموظفين الذين التزموا بحضور الورش وأن المركز سيعمل على إكمال برنامج الورش التعريفية والتوعوية الخاصة بخدمات كل من إدارة القبول والتسجيل وإدارة البعثات لتسهيل إجراءات المتعاملين. تأتي هذه الورش تحقيقاً لرؤية القيادة العليا للدولة وانطلاقا من استراتيجية حكومة الإمارات 2021. أبوظبي - وام