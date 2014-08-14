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أمير طعيمة لحبيب العادلى:«أنت ظالم»..ولمبارك:«متعاطف معاك»

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أمير طعيمة لحبيب العادلى:«أنت ظالم»..ولمبارك:«متعاطف معاك» أمير طعيمة لحبيب العادلى:«أنت ظالم»..ولمبارك:«متعاطف معاك»

 وجه الشاعر الغنائى أمير طعيمة،تعليقا على محاكمة القرن، رسالتان لكل من حبيب العادلى،ومبارك،واصفا الأول بالظالم المفترى،وموضحا تعاطفه مع الثانى بحكم كبر سنه فقط.

وعبر صفحته بموقع فيس بوك، كتب طعيمه: “حبيب العادلى .. أنت شخص ظالم و مفتري، و بحجة الحفاظ علي الأمن، أهنت الناس، و ظلمت ناس كتير ،و المحافظة علي الأمن، مش مبرر للقمع و الظلم ،و فيه دول كتيرة آمنة بتحترم شعبها، و الراجل القوي اللي يقول كلمة الحق في أي وقت و أي نظام، و انت ما قلتش كل اللي قلته أول إمبارح قبل كده، و كنت هحاول أحترمك لو قلت خطبتك العصماء دي في وقت حكم الاخوان، مش تستني لما يمشوا و تعلق كل خطاياك علي شماعتهم و تحسسنا انك كنت الملاك البريء و إحنا اللي ظالمينك”.

وفى رسالته لمبارك، كتب:”حسنى مبارك.. أنا متعاطف معاك في السن، و أبقي ظالم لو قلت ان من أول يوم في حكمك لآخر يوم ما قدمتش أي حاجة لبلدك، بس التاريخ بيحكم بكفتين مش كفة واحدة، كفة فيها انجازات الشخص و كفة فيها اللي فشل فيه، و وجهة نظري في الموضوع ده معروفة”.

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