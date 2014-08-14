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فيديو.. «الديب» باكيًا: «مكنتش بنام من القلق على مبارك»

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أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أنه تأثر وسالت دموعه هو وبعض من المواطنين عندما سمعوا خطاب الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي ألقاه أمام المحكمة، الأربعاء، على الرغم أنه كان يعلم الكلمات مسبقا، مؤكدًا أن «مبارك كان مُصرا على أن يقول الحقيقة التي ترضي الله بأنه لم يأمر بقتل المتظاهرين».

وطالب «الديب»، في مداخلة لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، بالدعاء لمبارك أن يشفيه الله بعد تدهور كبير في صحته، حيث تكون عدة جلطات ووصلت إحداها إلى المخ منذ عدة أيام، ويحاول الأطباء منعها.

وبكى «الديب»، قائلًا: «أنا مكنتش بنام، كل شوية اتصل بالدكاترة وأسألهم إزاي الحال، كنت خايف جدا عليه، وكنت أخشى ألا يكمل مبارك خطابه من تأثره بالجلطات».

وأوضح أن مبارك حزين من التشهير به وبأسرته، من قبل مجموعة ممن وصفهم بـ«السفلة»، مشددًاعلى أن «مبارك تأثر باتهامه بأخذ رشوة لأنها تمس شرفه العسكري».

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