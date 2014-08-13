الأهلي يضع بندا في عقد فتحي ' لحماية النادي من المشاكل '

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي عن نية النادي وضع بند في عقده الجديد مع أحمد فتحي يحمي القلعة الحمراء من المشاكل إن حدثت.

الأهلي يتفاوض مع فتحي لتجديد عقده بعدما أبدى اللاعب بعد فترة طويلة استعداده للبقاء مع الشياطين.

يتردد أن فتحي وقع لاتحاد جدة، وأن اللاعب يرغب في التراجع عن الصفقة مع الفريق السعودي وهو ما يقلق الأهلي.

وعقب وائل جمعة للصحفيين عن تلك النقطة "في خلال أحاديثنا مع فتحي، اتفقنا على أن نضع بندا في عقده الجديد لو وقع".

وأضاف "البند يجعل أي مشكلة تخص توقيع اللاعب مع ناد أخر مسؤولية فتحي، وليس الأهلي".

وكان جمعة قد زار فتحي في المستشفى حيث يقبع النجم الدولي المتميز لمتابعة حالة ابنته.

وأفصح جمعة "لم نتحدث طبعا خلال تلك الزيارة عن العقد الجديد، لكننا كالعادة نؤكد.. الأهلي هو بيت فتحي، ونحن ننتظره".