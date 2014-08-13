شهر يفصل عبد الله السعيد عن الأهلي

يحتاج عبد الله السعيد لشهر، وسيعود بعده للملاعب ويرتدي من جديد قميص الأهلي في المباريات.

وقال الجهاز الطبي للأهلي إن اللاعب لا يحتاج للسفر إلى ألمانيا، وأن الجزء الباقي في علاجه سيتم في القاهرة.

وينتظر اللاعب خلال الاسبوع المقبل الوقوف على حالته، للتأكد من أنه بات جاهزا.. وبعدها سيدخل في عملية التأهيل التي تدوم لشهر.

وكان السعيد قد عانى بكسر في وجه القدم، وتغيب عن الأهلي في المرحلة الحاسمة من الموسم المنصرم وخلال مباريات الفريق في الكأس الكونفدرالية.

السعيد يعد من أعمدة الأهلي منذ انتقل للنادي قادما من الإسماعيلي مقابل 7 ملايين جنيها.