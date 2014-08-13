اتحاد الكرة ينفي إلغاء السوبر

نفى اتحاد الكرة جملة وتفصيلا الأنباء التي تداولتها إحدى الصحف عن إلغاء كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وكان اتحاد الكرة قد قرر انطلاق الموسم الكروي الجديد 2014/2015 يوم 14 سبتمبر المقبل إما بكأس السوبر أو بالدوري الممتاز.

ولكن الحيرة فقط تكمن في إما الانطلاق بالسوبر ومن بعده الدوري بأربعة أيام، أو انطلاق الدوري وتأجيل السوبر في وسط الموسم. (طالع التفاصيل)

واستفسر FilGoal.com من أعضاء اتحاد الكرة عن الأنباء المتواترة، ونفى جميعهم كل ما جاء فيها جملة وتفصيلا.

فيقول إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الأربعاء: "إلغاء السوبر؟ هذا أمر مضحك لا أساس له من الصحة ولم يحدث مطلقا أن ناقشنا هذا من قريب أو من بعيد".

بينما أكد أحمد مجاهد لـFilGoal.com "لم نعقد أي اجتماعات سرية، ولم نناقش إلغاء السوبر .. هذا الكلام عار تماما من الصحة".