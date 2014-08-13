هل تعرفين متى وكيف تحممين مولودك؟

هناك أمهات يشعرن بالخوف من تحميم مواليدهن؛ خوفاً من الانزلاق، فينتظرن المساعدة من الزوج، أو يطلبن أمهاتهن ليقمن بالمهمة. ولأن نظافة المولود من الأمور الصحية الهامة هناك خطوات وإرشادات، على كل أم اتباعها قبل وأثناء وبعد الحمام.

الاختبار مجموعة من النصائح، وتبعاً لعلامتك يتكشف لك قدر معرفتك والتزامك بها.

1-المولود الجديد يحتاج للاستحمام أكثر من مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، مع تنظيف الوجه والرقبة واليدين وأماكن الإخراج يومياً.

أ- أعرف ب- لا أعرف

2- عليك تثبيت حوض الحمام الخاص بمولودك فوق الأرض، أو على منضدة قوية في مكان دافئ بعيد عن التيارات الهوائية.

أ- أعرف ب- لا أعرف

3- يفضل عمل الحمام قبل الرضاعة، مع مراعاة أن يكون المولود هادئاً، وبعد تجهيز المناشف والحفاضة والملابس والشامبو قبل وضعه في الحمام.

أ- أعرف ب- لا أعرف

4- لا مانع من وضع قطعة من القماش، أو فوطة قطنية سميكة بقاع حمام المولود؛ حتى لا ينزلق منك، وعلى ألا يزيد ارتفاع الماء في الحوض على ارتفاع فنجان القهوة.

أ- أعرف ب- لا أعرف

5- احرصي على أن يكون الماء دافئاً داخل الحوض، افحصي حرارته بتغطيس مرفقك فيه قبل وضع المولود فيه.

أ- أعرف ب- لا أعرف

6- ضعي مولودك بهدوء في الماء، وأسندي رأسه بإحدى يديك، وبالثانية قومي بتنظيفه، وغني له بصوت هادئ، ولا تتركيه وحده ولو لثانية واحدة داخل الحوض.

أ- أعرف ب- لا أعرف

7- بعد الانتهاء من الحمام جففي مولودك بالتربيت وليس بالسحب، وتأكدي من تجفيف ثنايا الجلد؛ حتى لا يصبح ملاذاً للفطريات والميكروبات.

أ- أعرف ب- لا أعرف

8- لا تستخدمي الشامبو أكثر من مرة أو مرتين أسبوعياً، والماء فقط لبقية الأسبوع، واحذري استخدام العكاشة للأذنين.

أ- أعرف ب- لا أعرف

9- بعد انتهاء حمام المولود جففي حوض الاستحمام وكل القطع المستخدمة؛ خوفاً من نمو الميكروبات بداخلها.

أ- أعرف ب- لا أعرف

10- لا ترشي البودرة على المناطق الحساسة في جسد مولودك/ مولودتك؛ خوفاً من دخولها للمجرى البولي، أو التناسلي فتحدث التهابات.

أ- أعرف ب- لا أعرف

النتائج:

«أ» أكثر من 5.. أم واعية

أنت من الأمهات الواعيات اللاتي تعرفن من قبل على الكثير من الأمور الخاصة بمواليدهن، وأولها: النظافة والتحميم، والأوقات المناسبة للقيام بهذه المهمة؛ فأنت حريصة على نظافة مولودك، مهتمة بسلامته، تتخيرين أنسب الأوقات وآمنها، وتنتقين أصلح الأماكن لحمام مولودك، وهذا يدل على إدراكك لأصول حمام مولودك؛ خوفاً من تسرب الميكروبات، والأمراض التي قد تلحق به إن أهملتِ.

«ب» أكثر من 6.. تحتاجين للمعرفة

نعم..على كل أم أن تعد نفسها وبيتها لاستقبال مولودها الجديد، على ألا يقتصر الأمر على الشراء وإعداد حجرته وسريره، قدر التعرف على التفاصيل الصغيرة التي يحتاجها المولود وكيفية القيام بها؛ الحمام من الممكن أن يتحول إلى دقائق ممتعة للمولود برفقة أمه أو أبيه؛ حيث المرح واللهو تحت رعايتهما!

ومن الممكن أن يتحول إلى كابوس إن لم تدرك الأم خطورته؛ من حيث طريقة: إمساك المولود، دفء المياه، أمان وضع حوض الحمام، وضع الشامبو..وهكذا.