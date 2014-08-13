أعضاء تحيي جنينك.. هل تعرفين وظائفها؟

أنت ترغبين في إنجاب طفل، لكنْ توجد أسئلة كثيرة تشغل بالك! تغيرات وتوعكات وانزعاجات تحسينها أثناء الحمل، ولا تعرفين لها سبباً! ولذلك عليك التعرف على مواضع الأعضاء الضرورية لحياة الجنين، الذي تريدينه وتنتظرينه.

«سيدتي وطفلك» التقت الدكتور عبد الحميد السبيلي، استشاري أمراض النساء والتوليد؛ للتعرف على ما يحدث داخل جسم الحامل قبل وبعد، والمخاطر التي يجب تجنبها؛ للحفاظ على الجنين.

* المبيضان هما الغدتان التناسليتان لدى المرأة، لهما حجم وشكل حبة لوزة كبيرة، ويقعان إلى يمين الرحم وشماله، يتصلان بالرحم برباط -قناة- طري مرن، وثمة رباط آخر يحافظ على موقع المبيض عند فتحة البوق.

وظيفة المبيضين:

1 - إنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية «الأستروجين، والبروجسترون»؛ لانتظام الدورة الشهرية وحدوث الحمل.

2 - تحسين عمل الأعضاء التناسلية بوجه خاص، وسائر أعضاء جسم المرأة بوجه عام.

3 - إنتاج البويضات الأولية غير الناضجة «ovocyte»، وتسمى أيضاً الإباضات «ovule»، وهي الخلايا الأنثوية التناسلية.

* قناتا جلوب، وهما قناتان مرنتان بطول 10- 12 سم، وقطر داخلي يزيد قليلاً على قطر الشعرة، تنطلقان من جانبي الرحم في قسمه الأعلى، وتنتهي كل منهما بفتحة أمام المبيض، وللفتحة أهداب متحركة مُعدة لالتقاط البويضة لدى خروجها من المبيض.

وظيفة القناتين:

1 - السماح بمرور الحيوانات المنوية إلى مكان الإخصاب (التلقيح) الكامن في الثلث الأعلى من القناة.

2 - جلب البويضة إلى مكان التلقيح، فإذا لم تتم عملية التلقيح تقوم قناة فالوب بإجلاء البويضة نحو الرحم.

3 - المحافظة على حياة البويضة الملقحة، ثم نقلها إلى الرحم؛ لتزرع في جداره.

* الرحم هو عضلة سميكة جوفاء على شكل إجاصة مقلوبة، يتغير حجمها أثناء فترة الحمل، يقع الرحم عند طرف المهبل، ويحافظ على موقعه هناك بواسطة أربطة مرنة، وينغلق في أسفله بالعنق، ويخترق عنق الرحم قناة دقيقة تصل جسم الرحم بالمهبل، وعبر هذه القناة يخرج دم الحيض، وعبرها أيضاً تنتقل الحيوانات المنوية spermatozoides المفرغة في المهبل إلى الرحم، ومن ثم إلى قناتي فالوب، حيث تلتقي بالبويضة وتلقحها.

ويغطي الرحم من الداخل غشاء مخاطي يدعى بطانة الرحم، هذه البطانة تخرج دورياً مع دم الحيض.

وظيفة الرحم:

1 - يسمح بصعود الحيوانات المنوية، وذلك بفصل إفرازات عنق الرحم المخاطية.

2 - يسمح بتعشش البويضة وتكوين المشيمة (الخلاص)، وذلك بفضل بطانة الرحم «enqemetre».

3 - يساعد على ولادة الطفل، وذلك بفضل تقلصات جداره العضلي.

احتياطات

تجنبي ما يلي:

* تجنبي أي فحص إشعاعي؛ لأن تعرض الجنين للأشعة السينية (أشعةx) من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية غير متوقعة.

* تناول أي دواء من دون وصفة الطبيب، حتى العقاقير البسيطة يمكن أن تؤذي الجنين في بداية الحمل.

* جميع المواد الكيمائية التي يمكن استنشاقها بسهولة مثل المواد المذوّبة والمزيلة للبقع والأصبغة.

* مخالطة المصابين بأمراض معدية؛ لأن بعض الفيروسات قادرة على تشويه الجنين، من ذلك فيروس الحصبة الألمانية.

* تجنب التنزه في الأحراش والغابات لئلا تلدغك القُرادة (حشرة ماصة للدم)؛ فهذه الحشرة تحمل نوعاً من البكتريا يسبب مرض ليم «lyme»، وهو يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحامل، فيما تأثيراته على الجنين غير معروفة تماماً حتى الآن

خطر على الاثنين!

أنت تنتظرين طفلاً، فعليك التصرف بما يلائم صحته واحتياجاته؛ فخلال الشهرين الأولين من الحمل يتكون جميع أعضاء الطفل، وبالتالي فإن هذه المرحلة شديدة الحرج بالنسبة إليه، وجنينك يستحق بعض التضحية من ناحيتك لذا:

1- امتنعي عن تناول الكحوليات، وخففي من شرب القهوة والتدخين، والأفضل التخلي كلياً عن ذلك.

2- اعرفي أن تناول هذه المواد إن تجاوزت مقداراً معيناً منها فقد تؤدي إلى ضمور الجنين، أو نقص نموه bypotrophie؛ بسبب سوء التغذية.

3- أطفال المدخنات يولدون غالباً قبل الأوان، أو يخرجون مستديرين، الأطراف السفلى والحوض أولاً.

4- أما تعاطي المخدرات فهو مؤذٍ على اختلاف أشكاله وأنواعه؛ لأنه ينتقل من الأم إلى الجنين ويصيبه في العمق، فيولد الطفل قبل الأوان وفي حال من ضيق النفس والارتجاف متفاوتة الخطورة.

5- وأحياناً كثيرة يولد الطفل متخلفاً نفسياً وحركياً، وهو تخلف (للأسف) لا يمكن معالجته.