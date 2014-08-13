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المشاركون في اجتماع «طيبة والاستثمار» بالأقصر يوصون بإيجاد آليات جاذبة للاستثمار

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المشاركون في اجتماع «طيبة والاستثمار» بالأقصر يوصون بإيجاد آليات جاذبة للاستثمار المشاركون في اجتماع «طيبة والاستثمار» بالأقصر يوصون بإيجاد آليات جاذبة للاستثمار

محافظة الأقصر

أوصي المشاركون في اجتماع ” طيبة والاستثمار ” الذي عقد بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر بضرورة إيجاد آليات جاذبة للاستثمار والسكان بالمدينة .

كما طالب المجتمعون بضرورة إنشاء مستشفي طبي ووحدات صحية وإقامة نوادي إجتماعية وغيرها من المرافق والخدمات التي تساعد علي جذب السكان بعدما هجرها الأهالي وتحولت المدينة الي كتل خرسانية .
> يشار إلي أن الاجتماع شارك فيها كلا من مدحت جعفر وكيل وزارة بالمحافظة وناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعبد الراضي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس محمد عاشور رئيس جهاز مدينة طيبة .

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