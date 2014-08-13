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فرقة “إيجيبشيان بروجيكت” تغني بمكتبة الإسكندرية 21 أغسطس

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فرقة “إيجيبشيان بروجيكت” تغني بمكتبة الإسكندرية 21 أغسطس فرقة “إيجيبشيان بروجيكت” تغني بمكتبة الإسكندرية 21 أغسطس

 تقدم “صوت ميوزيك ” فرقة “ايجبشان بروجكت” فى ثانى حفلاتها بالمسرحج المكشوف بمكتبة الإسكندريه ،وذلك فى الثامنه مسائا يوم الخميس21أغسطس

 كون الفرقه المنتج الفرنسي جيروم إيتنغر الذى خصص نفسه لاستكشاف، وحفظ ونشرفولكلور ، و جمع “جيروم” أعضاء  فرقة من فنانين الفلكلور المصرى المشهورين،ومنهم  عازف إيقاع رجب صادق، عازف الربابة ، الكمان سلامة متولى و المغنى السيد الامام، الذى أضاف اليهم صوته الرائع . و مع ان كل الموسيقيين اعمارهم تتعدى ال 50 و 60 عام إلا ان نجح جيروم في إظهار مواهبهم وادخالهم عالم ما وراء النيل.

وتقدم الفرقه مزيج خاص أساسه الدفاع عن التقاليد المصرية،عن طريق المزج بين نغمات الدلتا والقاهرة مع موسيقى الالكترو، الهيب هوب وحتى الموسيقى الكلاسيكية ،

وأصدرت الفرقه اولى البوماتها وهو “يا قمر” الذى تضمن 10 اغانى ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا

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