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حصيلة القتلى في أوكرانيا تضاعفت إلى 2086 في خلال أسبوعين

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أفادت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف أن عدد القتلى في النزاع شرق أوكرانيا تضاعف خلال 15 يوما لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2086 قتيلا.

وقالت المتحدثة سيسيل بويي إن هذه الحصيلة هي بناء على «تقدير متحفظ» لعدد القتلى بين منتصف نيسان/ابريل إلى 10 أغسطس، يضاف إليهم 4953 جريحا بينهم على الأقل 30 طفلا. وتشمل هذه الحصيلة ضحايا القوات المسلحة الأوكرانية، والمجموعات المسلحة والسكان المدنيين.
> وكانت الحصيلة في 26 يوليو 1129 قتيلا، وفق المفوضية العليا.

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