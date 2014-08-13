مباشر - بايرن ميونيخ 0-2 دورتموند.. أوباميانج سبايدر مان

القمة الثالثة في الصيف، بعدما فاز ريال مدريد على سيفيليا، وأرسنال على مانشستر سيتي.. تابعوا معنا القمة الثالثة.. بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ.

السوبر الألماني، يقدمه FilGoal.com في انطلاقة الموسم الجديد 2014-2015.

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ق62) جوووووووووووووووووول.. دورتموند سوبر.. أوبا أوبا سجل بالرأس واحتفل بأن وضع قناع سبايدر مان على وجهه.

ق50) بايرن لم يأت بعد.

استراحة

ق23) جووووووووووووووووووول دورتموند.. هنريخ ماختاريان يتسلم كرة بالكعب من أوبيامنج رائعة، سجلها الأرميني بامتياز في شباك مانويل نوير.

ق20) بايرن لم يأت بعد.

ق10) شيرو إيموبلي المنتقل لدورتموند قادما من تورينو الإيطالي لتغطية مكان ليفاندوفسكي يطلق قذيفة أرضية ممتازة.. لكنها تحيد عن المرمى، أول فرصة خطرة.

أجواء المباراة

بايرن يدخل اللقاء منتقصا من بطل العالم فيليب لام، ومن آريين روبن وفرانك ريبري أهم سلاحين في الفريق.

لكن بايرن يلعب المباراة معززا بصفقته الرائعة، روبرت ليفاندوفسكي الذي يواجه في أول مباراة رسمية له مع الفريق البافاري، النادي القادم منه بروسيا دورتموند.