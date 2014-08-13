أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر - بايرن ميونيخ 0-2 دورتموند.. أوباميانج سبايدر مان

Google+ Print
مباشر - بايرن ميونيخ 0-2 دورتموند.. أوباميانج سبايدر مان مباشر - بايرن ميونيخ 0-2 دورتموند.. أوباميانج سبايدر مان

القمة الثالثة في الصيف، بعدما فاز ريال مدريد على سيفيليا، وأرسنال على مانشستر سيتي.. تابعوا معنا القمة الثالثة.. بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ.

السوبر الألماني، يقدمه FilGoal.com في انطلاقة الموسم الجديد 2014-2015.

تابع تغطية FilGoal.com للتشكيل الخاص بالفريقين وأبرز ما يحدث في اللقاء بالضغط على هذا الرابط..

ق62) جوووووووووووووووووول.. دورتموند سوبر.. أوبا أوبا سجل بالرأس واحتفل بأن وضع قناع سبايدر مان على وجهه.

ق50) بايرن لم يأت بعد.

استراحة

ق23) جووووووووووووووووووول دورتموند.. هنريخ ماختاريان يتسلم كرة بالكعب من أوبيامنج رائعة، سجلها الأرميني بامتياز في شباك مانويل نوير.

ق20) بايرن لم يأت بعد.

ق10) شيرو إيموبلي المنتقل لدورتموند قادما من تورينو الإيطالي لتغطية مكان ليفاندوفسكي يطلق قذيفة أرضية ممتازة.. لكنها تحيد عن المرمى، أول فرصة خطرة.

أجواء المباراة

بايرن يدخل اللقاء منتقصا من بطل العالم فيليب لام، ومن آريين روبن وفرانك ريبري أهم سلاحين في الفريق.

لكن بايرن يلعب المباراة معززا بصفقته الرائعة، روبرت ليفاندوفسكي الذي يواجه في أول مباراة رسمية له مع الفريق البافاري، النادي القادم منه بروسيا دورتموند.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع