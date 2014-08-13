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هكذا أنهى روبن ويليامز حياته

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الأربعاء 13-08-2014 14:14

حسمت شرطة كاليفورنيا موقفها بشأن وفاة النجم Robin Williams الصادمة، مؤكدة بأنّها حالة انتحار.
وجاء في التحقيقات التي أعلنت عنها الشرطة، أنّ النجم الكوميدي أقدم على الانتحار مخنوقا بحزام حول عنقه، بالإضافة إلى وجود جروح حول رسغة الأيسر.
وأكّد الضابط المسؤول أنّ الشرطة وجدت Williams ميتاً وهو جالساً على أحد الكراسي بغرفة نومه ومرتدياً ملابسه.
وقد أكتفت الشرطة بالإفصاح عن هذه المعلومات في الوقت الراهن، حيث رفض الضابط الإجابة على سؤال أحد الحاضرين في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن ملابسات الحادث، حول وجود رسالة بجانب الجثة تشرح سبب إقدام Williams على الإنتحار، كما رفض الإجابة عمّا إذا كان الكوميدي العالمي مخمورا أو تناول أي نوع من المخدر قبل انتحاره، مشيرا إلى أن التحقيق مازال مفتوحا في الواقعة، ولن يغلق قبل الوصول للأسباب الحقيقية.
يُذكر أنّ Robin Williams شوهد للمرة الأخيرة على قيد الحياة قبل وقوع الوفاة بيوم واحد، وبالتحديد في العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد 10 آب / أغسطس. وكان Williams يمر بأزمة نفسية صعبة نتيجة إدمانه الكحول والمخدرات، ونتيجة توقف برنامجه ومروره بأزمة مالية كبيرة.

 

 

 

 

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