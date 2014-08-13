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48 عارضة أجنبية في بيروت للتنافس على لقب عالمي

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48 عارضة أجنبية في بيروت للتنافس على لقب عالمي 48 عارضة أجنبية في بيروت للتنافس على لقب عالمي

الأربعاء 13-08-2014 15:53

تتنافس 48 عارضة أزياء من كافة أنحاء العالم في مباراة تقام في لبنان يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، للفوز بلقب "مس توب موديل" الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي، بتنظيم من السيد إيلي نحاس صاحب وكالة "ستايل إيجنسي" بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية.
وللإعلان عن الحفل الذي ترعاه محطة MTV، عقد مؤتمر صحفي في فندق "سمول فيل" في بيروت، بحضور العارضات المشاركات والجهة المنظمة، حيث أكد السيد نحاس أن هذه السنة ستكون استثنائبة لمشاركة عارضة أزياء لبنانية في المباراة، بعد أن كان مشاركتها محظورة من قبل وزير السياحة السابق، الذي كان يلزم نحاس بضرورة إجراء مباراة محلية، تتبارى فيها عارضات لبنانيات، والفائزة من بينهن تشارك في المباراة العالمية، وهو ما كان سيضيف على المباراة أعباء مالية إضافية، إلا أن الوزارة الجديدة سهّلت من عمل نحاس، وسمحت باشتراك عارضة لبنانية اختارها نحاس من بين عشرات العارضات اللواتي تقدمن إلى المباراة.
العارضات الأجنبيات حضرن إلى بيروت قبل أسبوعين، حيث يخضعن لتمرينات مكثفة، للحفل الذي لم تعلن بعد MTV عن أسماء الفنانين الذي سيحيونه.
يذكر أنه في العام الماضي تزامن الحفل مع أوضاع أمنية متوترة، ويبدو أن الحظ حالف الجهة المنظمة هذا العام، إذ أن الأوضاع تبدو هادئة والمهرجانات عادت بزخم، وهو ما أكد عليه نحاس من ضرورة الاستمرار بتنظيم مباريات جمالية، للتأكيد على دور بيروت الريادي في مجالات الفن والجمال.

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