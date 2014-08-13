تصريح خطير على لسان أصالة وجمهورها ينفي

مرة جديدة تنتشر حملة مشبوهة ضد الفنانة أصالة، من خلال فبركة تصريحات على لسانها، لتأليب الرأي العام ضدها.

فقد نشر موقع إلكتروني عراقي تصريحاً للفنانة السورية تعارض فيه حرب الجيش العراقي ضد تنظيم داعش الذي وصفت مقاتليه بالأبطال الذي يقطعون الرؤوس بالحق، ونسب الموقع التصريح إلى مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أن صفحتي الفنانة على فايسبوك وتويتر لم تتضمن أي تصريح من هذا النوع.

وفور نشر الخبر، قام عدد كبير من محبّي الفنانة بالدفاع عنها، مؤكدين أن ثمة من يريد تشويه صورتها عبر إقحامها بمواقف لم تتخذها أصلاً، وهي المعروفة بصراحتها الشديدة وعدم ترددها بالإدلاء بأي موقف حتى لو لم يكن على مزاج جمهورها، واعتبر كثيرون أنّ إقحام أصالة مرة جديدة بالسياسة التي ابتعدت عنها منذ فترة لا يدل إلا على حقد مبيّت ضد الفنانة، التي لاموها لأنها أقحمت نفسها في السياسة في بداية الأزمة السورية، لأن العالم العربي لم يعد يتقبل الرأي الآخر.

الفنانة التزمت الصمت ولم ترد حتى الآن على التصريحات المفبركة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"