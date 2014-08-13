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محمد عساف إبن غزّة البار رفض الغناء ووطنه ينزف

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محمد عساف إبن غزّة البار رفض الغناء ووطنه ينزف محمد عساف إبن غزّة البار رفض الغناء ووطنه ينزف

الأربعاء 13-08-2014 17:02

أعلن محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف، عن استمراره في ألغاء جميع نشاطاته الفنية بسبب العدوان الإسرائيلي الذي تتعرّض له غزة منذ شهر.
وكتب محمد رسالة لجمهوره اعتذر فيها عن إحيا حفل في أبو ظبي كان مقرراً يوم الجمعة المقبل.
وبهذا يثبت محمد عساف أنه ابن غزّة البار، الذي رفض كل العروض التي تنهال عليه لأنه يرفض أن يغني وثمة طفل جريح في غزة.

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