نانسي عجرم في قرطاج تنتصر على وزير الثقافة التونسي

على امتداد ساعتين كاملتين، غنّت الفنّانة اللبنانيّة نانسي عجرم في مهرجان قرطاج الدولي الليلة الماضية، وأمتعت الجمهور الغفير الذي حضر حفلتها وخرج راضياً، والملفت أنّ أغلب الجمهور الذي غصّت به مدارج المسرح الأثري في قرطاج كان من الرجال ، في حين أنّ العنصر النسائي كان هو الغالب في حفلة شيرين في نفس المسرح، قبل ثلاثة أيام.

نانسي كانت قليلة الكلام أثناء حفلتها عكس شيرين، وقد اختارت تحيّة الجمهور التونسي الكبير الذي صفق إعجابا بأدائها ، من خلال غنائها مقطعاً من أغنيّة تونسيّة شعبيّة شهيرة للفنانة "نعمة" هي " أمّ القد طويل صالحة".

وقد كان جمهور قرطاج وفيّاً لعادته في ترداد أغاني نانسي معها، وخاصة منها الأغاني الرومنسية العذبة التي أطربت الجميع، وخاصة العشاق منهم، الذين حضروا الحفلة وكان عددهم كبيراً في كلّ أرجاء المسرح. ويصحّ القول إنّها حفلة ، بأغانيها وبجمهورها...

والى جانب أغانيها، التي انتقتها من ألبوماتها القديمة ومن ألبومها الجديد، فإنّ نانسي أهدت الجمهورأيضاً أغنية ميادة الحناوي "كان يا مكان "، فتمايل الجمهور طرباً. وقد أجادت أداءها بإحساس عال.ٍ

واختارت الفنانة اللبنانية فستاناً اسود طويلاً لحفلتها في قرطاج. وكعادتها كانت خفيفة الروح وهي تتحرّك على المسرح، و لم تكثر من الحديث مع الجمهور، واكتفت بتوجيه بعض الكلمات له بين الحين والآخر، ولم تخف سعادتها بحضور مجموعة من معجبيها الذين تجمّعوا في الصفوف الأماميّة، حاملين لافتة كبيرة للترحيب بها.

والجدير بالملاحظة أنّ حفلة نانسي عجرم في قرطاج كانت مبرمجة ليوم 19 يوليو، إلا أنّها تأجلت إلى يوم 12 أغسطس بسبب الحداد الرسمي الذي أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها، إثر استشهاد 14 جنديّاً تونسيّاً قرب الحدود التونسيّة الجزائريّة.

مشاهدات من الحفل:

*من الصدف الجميلة أنّ حفلة نانسي عجرم في قرطاج تزامنت مع احتفال تونس بـ "يوم المراة "، الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام، وهو يوم إجازة رسمية، وبهذه المناسبة حيّت الفنانة اللبنانية المرأة التونسية وأهدتها أغنية "فيها حاجات بتتحس".

* عند غنائها "يا بنات" صعدت فتاة صغيرة إلى المسرح، لتغني وترقص فسمحت لها نانسي بالبقاء وفرحت بها.

* بدأ الحفل بعزف الفرقة الموسيقية المرافقة لنانسي للحن أغنية "سألوني الناس" لفيروز ثم بدأت نانسي وصلتها بأغنية "ما تجي هنا".

*أكدت نانسي أنها لم تنزعج من تأجيل موعد حفلتها في قرطاج بسبب الأحداث الأليمة التي شهدتها تونس، وقالت إنها لا تحب أن تغني والناس يتألمون.

*كان عدد معجبي نانسي كبيراً عند وصولها إلى مطار تونس كما أنهم حاولوا الاقتراب منها بعد نهاية الحفل، وانتظروا خروجها من المسرح للظفر بصورة معها أو مجرد الاقتراب منها لمصافحتها او تحيتها، إلا أنّ حماية أمنية مشددة للفنانة حالت دون ذلك.

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