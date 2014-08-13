زحام من الطلاب وسماسرة الجامعات الخاصة في أول أيام «تقليل الاغتراب»

شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعات إقبالا كثيفا في أول أيام تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة، وتوافد مئات الطلاب على معامل التنسيق بكليات الهندسة والعلوم والآداب والحاسبات والمعلومات والبنات. ويستمر فتح باب التحويلات حتى يوم الجمعة المقبل.

وخصص مشرفو مكتب التنسيق قاعات للطلاب وأولياء الأمور، لمنع التكدس أمام المعامل، ووزعوا أرقاما عليهم لتجنب الازدحام، فيما انتشر سماسرة المعاهد والجامعات الخاصة بكثافة أمام بوابات الجامعة، لحث الطلاب على الانضمام إليها.

كان الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، أعلن عن فتح باب التحويلات للطلاب الذين تم ترشيحهم خلال المرحلتين «الأولى والثانية» من الثانوية العامة للتحويل «المناظر وغير المناظر» للكليات التي تقع في نطاقهم الجغرافى «أ»، في حدود نسبة ١٠% من الأماكن المقررة.

وقال الوزير، في بيان صحفى، إن الغرض الأساسى من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق هو تقليل اغترابه وليس إعادة ترشيحه في كلية أخرى، وأشار إلى أن كليتى التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة واللغات والترجمة بجامعة أسوان من الكليات الفريدة وليس لهما مناظر، والتحويل منهما وإليهما يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.

وأضاف أنه يتم السماح للطالب بالتحويل إلى كلية غير مناظرة إذا تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى كلية خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ»، وذلك بالتقدم إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط، بشرط حصوله على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام- انتساب»، وبشرط استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

وتابع أنه يتم السماح للطالب الذي تم ترشيحه إلى كلية خارج منطقته الجغرافية «أ» بالتقدم إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المراد التحويل إليها، وذلك في حدود النسبة المقررة وطبقا لمجموع درجات الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتحويلات المعاهد الخاصة سيتم إجراؤها عن طريق الإدارة المركزية للمعاهد الخاصة، وذلك بأن يستوفى كل معهد الأعداد المقررة له من الطلاب المستجدين دون زيادة، فإذا لم يتم ذلك يحق له استكمالها من خلال الطلاب الذين يتقدمون بطلبات التحويل المباشر للمعهد وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل معهد، وبالنسبة لتحويلات المعاهد الفنية والجامعة العمالية فسيتم إجراؤها عن طريق الإدارة المركزية للتعليم الفنى.

في سياق متصل، قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن معامل التنسيق الإلكترونى، بمقر الجامعة بقنا، وفروعها بالأقصر، والغردقة، إن فتح باب التحويلات ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للفرق الأعلى سيبدأ السبت المقبل.