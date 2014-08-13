بالفيديو .. صحفيو الإخوان: سنتظاهر في ذكرى رابعة أمام النقابة

نظم اليوم حركة صحفيين أنصار الإخوان بالتعاون مع التنسيقية الوطنية للصحفيين مؤتمر بمقر حزب الأستقلال، فى ذكرى فض أعتصام رابعة العدوية .

و أعلن منظمي المؤتمر عن نيتهم في تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام نقابة الصحفيين لأحياء ذكرى فض أعتصام رابعة العدوية و للمطالبة بالأفراج عن الصحفيين المعتقلين و مطالبة مجلس النقابة بالحفاض على حقوق الصحفيين.

و أدان أعضاء الحركة موقف نقابة الصحفيين لما وصفوه فى بيانهم بالمؤتمر ” فقد الوسط الصحفى عددا من الصحفيين عبر تلك المجازر، ممن كانوا يسعون لنقل الحقيقة الى العالم , وفصح زيف الباطل التة روجتها ألة إعلامية فقدت كل معايير الشرف و الانسانية و المهنية , بداية من أحمد عاصم , وأحمد عبدالجواد ,و حبيبة أحمد عبدالعزيز و غيرهم من شهداء الحقيقة , أذ ارتقى قرابة عشرة صحفيين شهداء منذ هذه المجزرة حتى الأن بينما سجن قرابة 40 صحفيا تم تلفيق تهم جنائية لهم . من دون أى تحرك لنقابتهم بل وقفوا فى صفوف من قمعهم ” .

المراسل : عمر عبدالناصر

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