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بالفيديو .. صحفيو الإخوان: سنتظاهر في ذكرى رابعة أمام النقابة

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بالفيديو .. صحفيو الإخوان: سنتظاهر في ذكرى رابعة أمام النقابة بالفيديو .. صحفيو الإخوان: سنتظاهر في ذكرى رابعة أمام النقابة

مؤتمر لصحفيو أنصار الإخوان

نظم اليوم حركة صحفيين أنصار الإخوان بالتعاون مع التنسيقية الوطنية للصحفيين مؤتمر بمقر حزب الأستقلال، فى ذكرى فض أعتصام رابعة العدوية .

و أعلن منظمي المؤتمر عن نيتهم في تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام نقابة الصحفيين لأحياء ذكرى فض أعتصام رابعة العدوية و للمطالبة بالأفراج عن الصحفيين المعتقلين و مطالبة مجلس النقابة بالحفاض على حقوق الصحفيين.

و أدان أعضاء الحركة موقف نقابة الصحفيين لما وصفوه فى بيانهم بالمؤتمر ” فقد الوسط الصحفى عددا من الصحفيين عبر تلك المجازر، ممن كانوا يسعون لنقل الحقيقة الى العالم , وفصح زيف الباطل التة روجتها ألة إعلامية فقدت كل معايير الشرف و الانسانية و المهنية , بداية من أحمد عاصم , وأحمد عبدالجواد ,و حبيبة أحمد عبدالعزيز و غيرهم من شهداء الحقيقة , أذ ارتقى قرابة عشرة صحفيين شهداء منذ هذه المجزرة حتى الأن بينما سجن قرابة 40 صحفيا تم تلفيق تهم جنائية لهم . من دون أى تحرك لنقابتهم بل وقفوا فى صفوف من قمعهم ” .

المراسل : عمر عبدالناصر
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