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جميله إسماعيل:لم أتلقى أى أخطار من النائب العام بشأن بلاغ محامى العادلى

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جميله إسماعيل:لم أتلقى أى أخطار من النائب العام بشأن بلاغ محامى العادلى جميله إسماعيل:لم أتلقى أى أخطار من النائب العام بشأن بلاغ محامى العادلى

 أكدت الناشطه السياسيه والإعلامية جميله إسماعيل انها لم تتلقى أى اخطار من مكتب النائب العام ،بموضحة انها  المستتشار عادل السعيد أفادها بأن  المحكمة لم تخطر مكتب النائب العام حتى الان بطلباتها متوقعا ان يتم ذلك فى نهاغية جلسات الأسبوع.

وعبر تغريدة   بموقع تويتر كتبت  جميله.تحية حب وأحترام لكل متضامن ومتضامنه ،لم يصلنى إستدعاء رسمى حتى هذة اللحظه،وبسؤالى للمكتب الفنى للنائب العام ،أفاد المستشار عادل السعيد أن المحكمه لم ترسل بطلباتها ألى النيابه العامه حتى الأن،وأنه من المنتظر إرسالها فى جلسات نهاية الأسبوع،وسوف تستجيب النيابه،وتتخذ إجراءاتها بشأن طلبات المحكمه،فور وصولها وفقا للقانون.

يذكر انه هيئة محاكمة القرن قد كلفت النيابه العامه خلال جلسة السبت الماضى بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم  محامى المتهم حبيب العادلى ،وأتهم به   النشطاء السياسيين أحمد دومة ، جميلة إسماعيل، وسامية صلاح جاهين،  بالتعدي على المنشآت أثناء أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.

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