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دفاع أحد متهى” أحداث كراسة”: الإعلام صور موكلى بـ”رامبو”

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دفاع أحد متهى” أحداث كراسة”: الإعلام صور موكلى بـ”رامبو” دفاع أحد متهى” أحداث كراسة”: الإعلام صور موكلى بـ”رامبو”

صورة أرشيفية

طالب عضو هيئة الدفاع بقضية أحداث كرداسة، طارق حسن، بتوقيع الكشف الطبى على المتهم السابع محمود الغزلانى، مضيفًا، “الإعلام صور موكلى على أنة رامبو مع أنة مصاب بطلق نارى منذ فترة ولا يستطيع تحريك زراعة ويحمل خشبة “، كما طالب الدفاع بإجراء رسم توضيحى لمركز كرداسة من الأعلى، لبيان الكيفية التى تم بها اقتحام القسم وإشعال النيران فيه ،

وتابع الدفاع، أن طيور الظلام قاموا بوضع أسماء أشخاص أبرياء فى القضية على حساب أخرين مقابل مبالغ مالية على حد قولة .

وذلك خلال جلسة محاكمة المتهم فى قضية احداث كرداسة المتهم فيها 188متهم بأقتحام مركز شرطةكرداسة وإشعال النيران فية والتعدى على قوات الشرطةمما أدى إلى وفاة 12 من قوةتأمين القسم والتمثيل بجثثهم أمام محكمة جنايات الجيزة،برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ،بمعهد امناء الشرطةبطرة

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الموقوفين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، والتعدي على قوات الشرطة، والقتل العمد، والشروع فيه، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص.

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