وزير التخطيط: خطة للإصلاح الإداري على 3 مستويات

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إنه سيتم الانتهاء من خطة للإصلاح الإداري بالدولة على 3 مستويات، الأول على مدى زمني قصير (6 أشهر)، والثاني على مدى زمني متوسط (6 ـ3 سنوات)، والثالث على مدى زمني طويل (أكثر من 3 سنوات).

وعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريراً خلال اجتماع مجلس الوزراء يتضمن رؤية للإصلاح الإداري في مصر تهدف لخلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

كما تضمن العرض توصيفاً للتحديات الراهنة التي تواجه الهيكل التنظيمي للدولة في مصر مثل: تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها بالمقارنة بانخفاض إنتاجيتها (حيث يضم الجهاز الإداري 6.6 مليون موظف، تبلغ تكلفتهم نحو 207 مليار جنيه سنوياً أي 26% من مصروفات الموازنة 2014/2015)، بالإضافة إلى غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وحدد العرض محددات ومحاور الإصلاح للجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسها: الإصلاح التشريعي، وإصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والإصلاح المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري، بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري، إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، إصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات، مكافحة الفساد، التوسع في تطبيق اللامركزية، إصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومي، إصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، إصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد بالجهاز الحكومي، إصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

وعرض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ملخصاً للموقف الخارجي، مشيراً إلى أنه أجرى لقاءات كثيرة خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، مع رؤساء دول أفريقية، وكان هناك ترحيب شديد بعودة مصر لأفريقيا، وجميعهم تفهموا ما حدث في مصر، كما كان هناك لقاء مع رئيسي مجلس وزراء الجزائر وليبيا، وتم تدارس الملفات المشتركة، كما تمت مقابلة رئيس الوزراء الإيطالي ونائب وزير خارجية اليابان، اللذين أكدا دعمهما لمصر.

كما قام رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الشكر لوزيري الخارجية والطيران، على سرعة نقل العالقين المصريين على الحدود الليبية التونسية، فقد كان موقفاً مشرفاً للدولة المصرية.

من جهة أخرى، عرض وزير المالية الموقف الاقتصادي الحالي، حيث أكد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، نيابة عن رئيس الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثر إيجابي مهم، في اللقاء مع العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً بشأن عقد القمة الاقتصادية مع شركاء التنمية.