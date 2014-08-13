القبض على خلية إخوانية بالمنيا وإحباط مخططهم لارتكاب أعمال تخريبية غدًا

صرح مصدر امنى مطلع انه إستمراراً لمواصلة الضربات الإستباقية التى توجهها الأجهزة الأمنية لإجهاض مخططات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وإحباط تحركاتهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالمنيا بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى قيام كلاً من شعبان محمد سيد محمد وفايز خلف حسن إبراهيم “مقيمان بدائرة بندر مطاى بإعداد مطبوعات تحرض على إشاعة الفوضى والتخريب والتعدى على القوات , تمهيداً لتوزيعها بالميادين والشوارع ولصقها على الحوائط يوم 14 الجارى.

أضاف المصدر انه عقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بإستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 4774 ورقة وكتيب تتضمن (شعارات مناهضة للنظام وتحريض على العنف وصور للرئيس المعزول) وجهاز “لاب توب” وجهاز كمبيوتر وفلاشة, ومبلغ مالى 25500 جنيه وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد توزيعها على المواطنين لتحريضهم على التظاهر يوم 14 الجارى, والمُبلغ النقدى لتوزيعه على المشاركين فى هذه الفعاليات.

وفى ذات السياق أكدت المعلومات والتحريات قيام عددٍ من عناصر الإخوان الإرهابية بالإعداد والتجهيز للنزول بالشوارع وقطع الطرق وإحداث حالة من الفوضى والتعدى على المنشئات الهامة والحيوية وقوات الشرطة وقيامهم بإعداد الأدوات والأسلحة اللازمة لإستخدامها فى تحركاتهم… وهم كل من محمد عبدالمنعم محمد ومصطقى جمال توفيق وعبدالله مصطفى خالد على ومحمود محمد على إبراهيم وشهرته “لواء جفلان وسلام حسن سيد وأحمد خميس عليوة خميس (مقيمين جميعاً بناحية سفاى بدائرة مركز أبوقرقاص عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمحال إقامتهم وضبطهم وبحوزتهم جركن بنزين وزجاجات فارغة معدة لتعبئتها و6 قطع سلاح أبيض 4 مطواة , و2 مطواة سوستة وصاعق كهربائى وعدد (3) زجاجات إسبراى وملابس عسكرية و2 جهاز كمبيوتر مُحمل عليه شعارات مناهضة للجيش والشرطة و2 هاتف محمول بهما شعارات مناهضة وتحريضية ضد الجيش والشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.