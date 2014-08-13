اللون الأحمر يطغى على إطلالات نجمات فيلم The Giver

طغى اللون الأحمر على معظم إطلالات النجمات في حفل إطلاق فيلم "The Giver" في نيويورك البارحة، حيث تألقت به العديد من النجمات الحاضرات بتصاميم وستايلات مختلفة.

بعد ظهورها في حفل "Teen Choice Awards" ظهرت المغنية الشابة تايلر سويفت Taylor Swift متألقة بفستان أحمر رائع حمل توقيع المصممة الفرنسية Monique Lhuillier، بينما اختارت زميلتها أوديا راش Odeya Rush فستاناً أنيقاً باللون الأحمر الرائع حمل توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، أما الممثلة الكبيرة ميريل ستريب Meryl Streep فقد اختارت إطلالة أكثر رزانة ببدلة باللونين الأسود والأحمر فكانت متألقة كعادتها، ويبدو أن الممثلة كيتي هولمز Katie Holmes قررت أن تخالف الجميع وتختار اللون الوردي لإطلالتها بفستان من Zac Posen بتصميم مميز وأنيق.

نعتقد أن الممثلة أوديا راش Odeya Rush كانت الأجمل بلا منازع في هذا الحفل، فهل توافقينا الرأي؟