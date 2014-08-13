إطلالتك ليوم الأربعاء 13 أغسطس 2014

اخترنا لك اليوم إطلالة رائعة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث استوحيناها من السفاري الذي سيكون أحد أهم اتجاهات موسم خريف وشتاء 2014-2015، وحتى تكوني سبّاقة استوحي منها أنت إطلاتك لليوم. اخترنا فستان باللون الزيتي وبقصة القميص من "سي إتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrera، واخترنا معه حذاء صيفي مميز من "إيترو" Etro، وحقيبة جلدية ومزينة بالإكسسوار الذهبي من "مارك جايكوبس" Marc Jacobs، ولنكمل الإطلالة بأجمل طريقة اخترنا معها اكسسوار ذهبي عبارة عن عقد من "مايكل مايكل كورس" MICHAEL Michael Kors، وساعة من "هيرمس" Hermes، وسوار جلدي من "أيغنر" Aigner.



اختاري هذه الإطلالة لزياراتك الصباحية أو المسائية الأنيقة.

إطلالتك ليوم الثلاثاء 12 أغسطس من "سيدتي نت"

إطلالتك ليوم الإثنين 11 أغسطس من "سيدتي نت"