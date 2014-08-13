أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إطلالتك ليوم الأربعاء 13 أغسطس 2014

Google+ Print
إطلالتك ليوم الأربعاء 13 أغسطس 2014 إطلالتك ليوم الأربعاء 13 أغسطس 2014

الأربعاء 13-08-2014 13:51

اخترنا لك اليوم إطلالة رائعة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث استوحيناها من السفاري الذي سيكون أحد أهم اتجاهات موسم خريف وشتاء 2014-2015، وحتى تكوني سبّاقة استوحي منها أنت إطلاتك لليوم. اخترنا فستان باللون الزيتي وبقصة القميص من "سي إتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrera، واخترنا معه حذاء صيفي مميز من "إيترو" Etro، وحقيبة جلدية ومزينة بالإكسسوار الذهبي من "مارك جايكوبس" Marc Jacobs، ولنكمل الإطلالة بأجمل طريقة اخترنا معها اكسسوار ذهبي عبارة عن عقد من "مايكل مايكل كورس" MICHAEL Michael Kors، وساعة من "هيرمس" Hermes، وسوار جلدي من "أيغنر" Aigner.


اختاري هذه الإطلالة لزياراتك الصباحية أو المسائية الأنيقة.

إطلالتك ليوم الثلاثاء 12 أغسطس من "سيدتي نت"

إطلالتك ليوم الإثنين 11 أغسطس من "سيدتي نت"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي