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إيزيل:ما حقّّقه مسلسلي الجديد دون طموحاتي

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إيزيل:ما حقّّقه مسلسلي الجديد دون طموحاتي إيزيل:ما حقّّقه مسلسلي الجديد دون طموحاتي

اختار النجم اكينان إميريز أوغلو الشهير بشخصيّة إيزيل، والذي يبرز مجدّداً في مسلسل "قرضاي" الذي يُعرض حاليّاً، قضاء إجازته القصيرة بين جمهوره، فسافر بداية إلى أنطاليا ليُقابل الجمهور، ضمن مهرجان جوائز التلفزيون الذي نال فيه لقب أفضل ممثل.
إيزيل تحدّث إلى الجمهور وإلى الصحافيين وإلى طلبة الجامعات في أنطاليا، حيث أكّد أنّ ما تحقّق في الموسم الأوّل من مسلسل "قرضاي" لم يكن بمستوى طموحه، وقال إنّ المسلسل كان يستحقّ نجاحاً أكثر، وبيّن أنّ دبلجة المسلسل إلى بعض اللغات الأوروبيّة لم تتمّ، بسبب خلافات مع الشركة المنتجة حول سعر بيعه، ما أدّى إلى خسارة المسلسل بالتالي لمزيد من الانتشار.
وفي ختام زيارته لأنطاليا، شارك إيزيل في حفلة تلفزيونيّة صوّرت في قصر "ماردان"، وبثّت مباشرةً على إحدى الفضائيّات التركيّة، وفيها جدّد شكره لجمهوره وسعادته به.
وابتسم إيزيل عند سؤاله عن تنامي ثروته، فقال إنّ النجاح والثروة هما ثمار مجهود والتزام الفنّان.
إيزيل غادر أنطاليا نحو بورصه، حيث شارك في مهرجان أواخر الربيع الطلابي الذي دُعي إليه إيزيل وزميله كيفانش تاتليتوغ (مهند) ليتحدّثا إلى جمهورهما.
وقد لقي إيزيل استقبالاً مميّزاً في المؤتمر الصحافيّ الذي عقده في بورصه أمام جماهيره، ولدى سؤاله عن أناقته ونجوميّته، وهل نجاحاته المستمرّة ستُصيبه بالغرور، ضحك، وقال: "بالتأكيد لا"، ثمّ توجّه إلى جمهوره بالسؤال عن الأناقة ممازحاً: "هل نسيتم أنّني كنت عارض أزياء قبل أن أصبح ممثلاً؟".
وفي ردّه على أسئلة الجمهور حول دراسته للفنّ للاحتراف، قال إنّه درس المسرح، وكان مفيداً جدّاً له لاحتراف التمثيل.
وعند خروجه دعا جمهوره إلى التقاط الصور مازحاً بقوله: "حتّى لا تقولوا عنّي: مغرور".

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