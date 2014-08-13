«الداخلية الفرنسية»: 900 مواطن انضموا لـ«داعش» للمشاركة فى القتال بالعراق وسوريا

قال وزير الداخلية الفرنسى، برنار كازانوف، اليوم الأربعاء، إن مواطنين فرنسيين يقاتلون على الأرجح إلى جانب الجماعة الارهابیة التى تطلق على نفسها “الدولة الإسلامية” واستولت على مساحات كبيرة من العراق.

أضاف كازانوف، فى تصريحات نقلتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية على موقعها الإلكتروني، “ربما يكون هناك البعض منهم فى العراق حيث أن “الدولة الإسلامية”، التى جندت هؤلاء الرعايا الشبان، تنقلهم إلى مناطق القتال”.

وتابع “هناك نحو 900 فرنسى إما فى سوريا أو العراق مع الجماعات الارهابیة أو فى طريقهم إلى سوريا”.