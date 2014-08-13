فى ذكرى «فض رابعة»: استمرار ترميم 64 كنيسة أحرقتهم أيادى الغدر.. والقوات المسلحة تضع خططًا لحمايتها

تقرير: مريم رفعت

إستيقظت البلاد يوم 14 أغسطس الماضى، على تنفيذ قرار فض إعتصام رابعة العدوية والنهضة للإخوان، والذى تبعه سلسلة من الأحداث الدامية التى شهدتها مصر فى كل المحافظات وكان للكنائس النصيب الأكبر والتى طالتها أحداث حرق ، تخريب وتدمير ،وكان للقوات المسلحة دورها فى تخفيف الألم عن نفوس الأقباط فى مبادرتها بالمساعدة فى إعادة إصلاح ترميم الكنائس المحترقة ،وكان أيضًا للبابا تواضروس دوره فى تخفيف ألم الاقباط فقال “أن الكنائس المحترقة إنما هى “قربان لله”.

وعن هذه الكنائس وماتم إنجازه بعد مرور عام على تدميرها كليا أو جزئيا، قال مينا ثابت، باحث فى ملف الحريات الدينية بالمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، أن عدد الكنائس التى احترقت بعد أحداث فض إعتصام رابعة 64 كنيسة منها 40 كنيسة تم تدميرها بالكامل والباقى تدمير جزئى بين حرق ونهب وسلب لمحتويات الكنائس ، غير الممتلكات الخاصة والتى وصلت بالآلاف.

وأوضح ثابت، أن إعادة ترميم وإصلاح الكنائس تم تقسيمها على ثلاثة مراحل ،المرحلة الأولى الكنائس وهى التى تعرضت لتدمير كامل والمرحلتين الثانية والثانية الكنائس التى تعرضت لتدمير أقل، وأكد ثابت أن ماتم إنجازه فى الكنائس لم يتعدى 10 % وقال “فمازلنا فى المرحلة الأولى”.

وتابع ثابت، أنه من خلال الدرسات التى أجريت بعد فض إعتصام رابعة وماتعرضت له الكنائس نطالب بتقويض الجماعات الدينية وحثها على الإلتزام بالقانون لحماية كل الموطنين دون إستثناء.

المنيا لها النصيب الأكبر

قال الأنبا مكاريوس أسقف المنيا :”كان نصيب المنيا من الأحداث حوالى 65 % من جملة الإعتداءات على الكنائس والمبانى التابعة لها ،وبدأنا بإعمار مجموعة من الكنائس وقاربنا على الإنتهاء من حوالى 8 كنائس ولكننا مازلنا فى المرحلة الأولى والتى سننتهى منها نهاية العام الجارى وتبدأ المرحلة الثانية بعدها مباشرة قبيل إنتهاء العام”.

وطالب الأنبا مكاريوس بتأمين الكنائس أكثر وأن تتوخى المؤسسات الأمنية الحذر وليس فقط فى الكنائس ولكن على كل المنشآت التابعة للدولة.

إصلاح 40%من كنائس الكاثوليكية

قال الأب رفيق جريش متحدث الكنيسة الكاثوليكية :أن نسبة الكنائس الكاثوليكية التى تم إعادة إصلاحها حوالى 40% من الكنائس التى تعرضت للإعتداء فى أحداث أغسطس الماضى لأن هناك كنائس تحتاج إلى مصاريف باهظة ولم يقدم صندوق بيت العائلة الذى تم تخصيصه لإعادة إصلاح الكنائس النتائج المرجوة منها فتم جمع حوالى مليون و200 ألف جنيها وبالطبع هذا لايكفى.

وأضاف جريش أنه مازال العمل جارى فى المرحلة الأولى وذلك يرجع إلى البطء الشديد فى إعادة الإصلاح لكن ذلك دون أسبابا واضحة.

الإنجيلية :لن ننسى مقاومة الجيش والشرطة للإرهاب

وعن الكنائس الإنجيلية أوضح الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، أن الكنائس التى تم الإعتداء عليها حوالى 15 كنيسة منها 6 كنائس تعرضت لتدمير كامل منتشرة فى محافظات المنيا ،اسيوط،بنى سويف والباقى تدمير جزئى.

وأضاف البياضى : نحن فى نهايات المرحلة الأولى وفى إنتظار الإنتهاء للبدء فى المرحلة الثانية،وتابع القس البياضى أن الشعب لن ينسى مقاومة الجيش والشرطة للإرهاب وحماية الشعب لكن نطالب بالرقابة على تأمين الكنائس أكثر للحماية.