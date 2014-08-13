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السيسي يصل القاهرة عقب زيارته لروسيا

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السيسي يصل القاهرة عقب زيارته لروسيا السيسي يصل القاهرة عقب زيارته لروسيا

 

وبوتين أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسىي على متن الطائرة الرئاسية عقب زيارة إلى روسيا استغرقت يومين.

أجرى السيسي مع بوتين مباحثات مكثفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين وروسيا، واتفقا على إنشاء منطقة صناعية روسية كجزء من مشروع قناة السويس الجديدة، ودراسة إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودولة الاتحاد الجمركي الذي تتزعمه روسيا ويضم كازاخستان وبيلاروسيا.

اتفق الرئيسان على مواصلة التعاون العسكري الفني بين البلدين، وزيادة صادرات السلع الغذائية المصرية إلى روسيا، وزيادة توريدات القمح الروسي إلى مصر، واصطحب بوتين الرئيس السيسى فى جولة عقب انتهاء المباحثات للتاكيد على قوة العلاقات بين الرئيسين.

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