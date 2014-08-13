تأجيل محاكمة دومة بـ”أحداث الوزراء” لجلسة 20 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء”، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011، إلى جلسة 20 اغسطس الجارى لإستكمال فض الأحراز.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.